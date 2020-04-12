Число умерших от коронавируса превысило во Франции 14 тысяч человек

Пандемия вызываемого коронавирусом заболевания привела во Франции, где протестируют новый препарат против COVID-19, к смерти более 14 тыс. человек. Об этом сообщило в воскресенье Министерство здравоохранения страны. Согласно его данным, с 1 марта от эпидемии умерли 14 393 человека.

9253 человека умерли в больницах, прирост смертности за сутки составил 315 человек. В домах престарелых от коронавируса умерли 5140 человек.

В реанимации находятся 6845 человек. Это на 35 человек меньше, чем днем ранее. Причем, как подчеркивает Минздрав Франции, число людей в реанимации снижается уже четвертый день подряд. В то же время в ведомстве отметили, что это "очень небольшое снижение".

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В больницах в настоящее время находятся 31 826 человек. Таким образом, число пациентов там увеличилось за 24 часа на 1688 человек. Излечились в медицинских учреждениях Франции с начала эпидемии 27 186 человек.

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В общей сложности во Франции были инфицированы новым коронавирусом 95 403 человека, сообщает Министерство здравоохранения. Из этого числа 37 188 случаев приходится на дома престарелых.

Ранее сообщалось, что во Франции от COVID-19 умер украинец.

Также во Франции из-за коронавируса освободили более 6 тысяч заключенных.

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