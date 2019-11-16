Число задержанных за беспорядки в Париже превысило сто человек

Французские СМИ сообщают о столкновениях в ходе манифестаций в центре Нанта, о задержаниях в Монпелье, применении слезоточивого газа против манифестантов в Лионе

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Префектура полиции Парижа обновила данные по задержанным во время беспорядков, сопровождавших манифестации "желтых жилетов" во французской столице: к 16:00 местного времени число задержанных выросло до 105 человек.

Телеканал BFMTV сообщил со ссылкой на полицейский источник, что к рядам манифестантов примкнули около 300 радикалов-погромщиков, которые развязали беспорядки и столкновения с полицией, особенно в 13-м округе Парижа на площади Итали, ставшей "театром насилия" в годовщину движения "желтых жилетов".

К 17:00 местного времени силы порядка взяли этот квартал под контроль, и министерство внутренних дел заявило, что порядок восстановлен. "Мы продолжаем следить за развитием ситуации в Париже, как и повсюду во Франции, поддерживая связь с президентом республики и премьер-министром", – заявил глава МВД Кристоф Кастанер.

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Представитель Елисейского дворца заявил RTBF, что президент Франции Эмманюэль Макрон внимательно наблюдает за происходящим в Париже. "Президент констатировал, что на площади Итали немного "желтых жилетов", но там главным образом действуют погромщики", – сказал собеседник телеканала.

Итог таких действий: перевернутые и побитые автомобили, подожженные мусорные баки и городское оформление, побитые витрины, разгромленное отделение банка, нападения на пожарных и полицейских.

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Французские СМИ сообщают о столкновениях в ходе манифестаций в центре Нанта, о задержаниях в Монпелье, применении слезоточивого газа против манифестантов в Лионе.

Протесты "желтых жилетов" проходят во Франции с ноября 2018 года – как правило, в выходные дни. Почти с самого начала они сопровождались столкновениями с полицией, актами насилия и вандализма. Изначально митингующие выступали против введения налога, который мог привести к подорожанию бензина, и требовали повышения минимальной зарплаты.

После того как правительство утвердило мораторий на повышение топливного налога и пошло на ряд других уступок, демонстранты стали протестовать в целом против реформ правительства и президента Франции Эммануэля Макрона. 25 апреля глава государства в телеобращении к народу пообещал, в частности, снизить налоги для среднего класса и облегчить проведение референдумов.

Также мы писали, что в ходе праздничного парада по случаю национального праздника Франции – Дня взятия Бастилии, участники протестов "желтых жилетов" освистали президента страны Эммануэля Макрона, когда он ехал в открытом автомобиле по Елисейским полям к площади Конкорд.

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