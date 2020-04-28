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Число жертв COVID-19 в Британии оказалось значительно выше официальных данных

28 апреля, 12:57

Денис Беспалов

Правительственная статистика учитывает лишь случаи смерти в больницах

Британский премьер Борис Джонсон заявил, что ситуация с эпидемией COVID-19 в стране начинает улучшаться. Тем временем появилась информация, что число умерших в Англии и Уэльсе от болезни, вызываемой коронавирусом нового типа и сопутствующих осложнений, по состоянию на 17 апреля в полтора раза превышает официальную статистику. Это следует из еженедельного доклада Национальной статистической службы Соединенного Королевства (ONS), которое было опубликовано во вторник.

По состоянию на указанную дату сотрудники ONS насчитали в Англии и Уэльсе 22 300 летальных исходов от последствий болезни, вызываемой коронавирусом нового типа. Официально же сообщалось о 14 451 случае. Однако правительственная статистика учитывает лишь случаи смерти в больницах.

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Как отмечают в ведомстве, в общем в Англии и Уэльсе за неделю, которая завершилась 17 апреля, было зарегистрировано на 3,8 тыс. смертей больше, чем за предыдущую неделю, и на 11,8 тыс. больше, чем в среднем на протяжении последних пяти лет.

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"Это самый большой общий недельный показатель, зафиксированный с того момента, как сравнительная статистика начала вестись в 1993 году", – говорится в заявлении ONS.

По официальным данным на 27 апреля, число умерших в Великобритании после заражения новым коронавирусом превысило 21 тыс. Подавляющая часть летальных исходов приходится на Англию. У более чем 158 тыс. человек результат на наличие коронавирусной инфекции оказался положительным.

Ранее сообщалось, что Великобритания начала массовое производство возможной вакцины от COVID-19.

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Великобритания смертность коронавирус

Источник: ТАСС

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