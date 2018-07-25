Число жертв лесных пожаров в Греции возросло

Сегодня, 01:26

Более 100 человек считаются пропавшими без вести, их активно разыскивают

фото AFP
фото AFP

В результате лесных пожаров в Греции погибло 76 человек, сообщает Protothema 24 июля.

Греческая пожарная служба сообщила о 74 жертвах, но после того были обнаружены еще двое погибших.

Кроме того, 164 человека обратились в больницы с ранениями, 71 из них госпитализировали.

В настоящее время из-за пожара пострадало 23 ребенка, 11 из них остаются в больнице.

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Более 100 человек считаются пропавшими без вести, их активно разыскивают.

Ранее сообщалось, что число жертв пожаров возросло до 74, более 180 человек пострадали.

Ранее мы писали, что власти Греции намерены обратиться к Евросоюзу за помощью в борьбе с лесными пожарами. 

В самое ближайшее время Европейская комиссия запустит механизм гражданской обороны для оказания помощи охваченной пожарами Греции. 

Турция предложила отправить пожарные самолеты в соседнюю Грецию для помощи в борьбе с сильными лесными пожарами

Выступая в Северном Кипре во вторник министр иностранных дел Турции заявил, что турецкие самолеты и вертолеты находятся в режиме готовности, чтобы помочь Греции. Анкара заявила, что самолеты расположены "за 45 минут лета, и если будет запрос, они готовы немедленно отправиться".

В то же время Мевлют Чавушоглу сказал, что его греческий коллега Никос Коциас поблагодарил его за предложение, но сказал, что помощь в настоящее время не требуется.
Греция, жертвы, погибшие, без вести, лесные пожары

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