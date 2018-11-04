Число жертв непогоды в Италии стремительно растет

Несколько человек в настоящее время считают пропавшими без вести

После гибели в воскресенье, 4 ноября, 12 человек на Сицилии общее число жертв непогоды в Италии возросло до 29 человек. Некоторые люди до сих пор считаются пропавшими без вести. Об этом сообщает Reuters.

"В воскресенье десять человек в районе Палермо погибли из-за наводнения, а еще два человека – поблизости Агригенто. В результате общее число смертей за все время непогоды в Италии возросло до 29", – говорится в сообщении.

Напомним, что старший сын экс-премьера Италии Сильвио Берлускони также испытал последствия удара стихии, которая отрезала его от цивилизации в его замке Бономи-Болькини, где Пьер Сильвио Берлускони отдыхал с женой и двумя детьми.

Также мы писали об обильных ливнях, которые начались в Риме пару недель назад. На город обрушилась непогода, из-за которой оказалось невозможным автодвижение, а некоторые станции метро пришлось эвакуировать.

Кроме того, мы писали о наводнении, которое пришло в Венецию – уровень воды в каналах города поднялся на 149 см, достигнув уровня пятилетней давности.