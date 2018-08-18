Число жертв обрушения моста в Генуе увеличилось до 43 человек

Сегодня, 20:32

В Италии прошла первая церемония прощания с погибшими, в стране объявлен траур

Фото: AFP
Фото: AFP

Число жертв трагедии возросло до 43 человек. Один из пострадавших в результате обрушения пролета моста близ Генуи скончался в больнице.

По сведениям агентства ANSA, 36-летний выходец из Румынии умер в госпитале Сан-Мартино.

Ранее сообщалось, что жертвой обрушения моста в Генуе стал 41 человек. В числе погибших оказались восьмилетний мальчик и два подростка 12 и 13-лет. В списке пострадавших значились 16 человек, и состояние девяти из них оценивалось как тяжелое.

Обрушение пролета моста в Генуе произошло 14 августа днем. Власти предполагают, что причиной обрушения 200-метрового пролета виадука могло стать ослабление несущих конструкций.

Сегодня, в субботу, 18 августа состоялась первая церемония похорон жертв. Во всей Италии 18 августа объявлено днем национального траура.


Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

По данным местного управления по гражданской обороне, во время обрушения моста на нем и под ним находились порядка 30-35 легковых автомобилей с людьми и три тяжело груженные фуры.

Мост был построен в 1960-х годах. Его состояние, как отмечают итальянские СМИ, уже давно вызывало опасения у специалистов.

Трагедия привела к тому, что итальянцы начали продавать за бесценок жилье под путепроводами.
Италия, мост, жертвы, похороны, погибшие, Генуя
Источник:

ТАСС

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