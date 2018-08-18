Число жертв обрушения моста в Генуе увеличилось до 43 человек
В Италии прошла первая церемония прощания с погибшими, в стране объявлен траур
Число жертв трагедии возросло до 43 человек. Один из пострадавших в результате обрушения пролета моста близ Генуи скончался в больнице.
По сведениям агентства ANSA, 36-летний выходец из Румынии умер в госпитале Сан-Мартино.
Ранее сообщалось, что жертвой обрушения моста в Генуе стал 41 человек. В числе погибших оказались восьмилетний мальчик и два подростка 12 и 13-лет. В списке пострадавших значились 16 человек, и состояние девяти из них оценивалось как тяжелое.
Обрушение пролета моста в Генуе произошло 14 августа днем. Власти предполагают, что причиной обрушения 200-метрового пролета виадука могло стать ослабление несущих конструкций.
Сегодня, в субботу, 18 августа состоялась первая церемония похорон жертв. Во всей Италии 18 августа объявлено днем национального траура.
Фото: AFP
Фото: AFP
Фото: AFP
Фото: AFP
Фото: AFP
Фото: AFP
По данным местного управления по гражданской обороне, во время обрушения моста на нем и под ним находились порядка 30-35 легковых автомобилей с людьми и три тяжело груженные фуры.
Мост был построен в 1960-х годах. Его состояние, как отмечают итальянские СМИ, уже давно вызывало опасения у специалистов.
Трагедия привела к тому, что итальянцы начали продавать за бесценок жилье под путепроводами.