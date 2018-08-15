Число жертв падения моста в Генуе возросло до 38

Из-под завалов извлекли тела двоих подростков, еще один человек скончался в операционной

Итальянские спасатели продолжают разбирать завалы на месте рухнувшего моста Моранди в Генуе. Министерство внутренних дел Италии подтвердило новые данные о количестве жертв, которое уже достигло 38. В числе погибших оказались восьмилетний мальчик и два 12 и 13-летних подростка, сообщает издание Corriere Della Sera.

По данным местного управления по гражданской обороне, во время обрушения моста на нем и под ним находились порядка 30-35 легковых автомобилей с людьми и три тяжело груженные фуры.

Тела двоих погибших подростков были извлечены из-под обломков, еще один человек скончался в операционной.

Напомним, ранее сообщалось, что число погибших в результате обрушения моста Моранди, где проходит скоростная автомагистраль А10, составило 35 человек, среди жертв один ребенок. Количество раненых на данный момент составляет 14 человек, пятеро из них находятся в тяжелом состоянии.

Как сообщалось, в Генуе упала 100-метровая секция моста, которая проходила над железнодорожными рельсами и рекой Польчевера.

Трасса А10, на которой находится мост, перекрыта. Мост Моранди построенный в 1960-х годах к западу от центра Генуи. Его длина составляет 1182 метра, высота – 90 метров.