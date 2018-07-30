Число жертв пожаров в Греции превысило 90 человек

Также 25 человек пропали без вести

Число жертв в результате масштабных пожаров в Греции возросло до 91.

"Подавляющее большинство жертв погибло в самом огне, хотя число людей утонуло в море, спасаясь от пламени", – говорится в сообщении.

Также 25 человек пропали без вести. До ночи воскресенья власти не разглашали эту цифру.

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Как сообщалось, в греческом городе Марафон области Атикка, где произошли масштабные пожары, подали в отставку два заместителя мэра. Так заместитель мэра по вопросам образования и культуры Димитра Ламбаре заявила, что подает в отставку из-за "чувственность к этой проблеме".

Ранее премьер-министр Греции Алексис Ципрас заявил, что он несет полную политическую ответственность за разрушительные лесные пожара в пригороде Афин, в результате которых погибли десятки человек.

Напомним, что заместитель министра внутренних дел Греции Никос Тоскас заявил, что лесные пожары могли быть вызваны умышленными поджогами.

Позднее по результатам расследования, проведенного Греческой пожарной службой, стало известно, что причиной пожара оказался не умышленный поджог, а халатность.