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Число жертв штормов в Европе возросло

22 декабря, 20:58

Без электричества остались более 118 тысяч домашних хозяйств

Число погибших в результате штормов в Испании, Португалии и Франции в воскресенье составило уже 9 человек.

Об этом сообщает агентство AFP.

Ранее сообщалось о 8 погибших.

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Штормы "Эльза" и "Фабиeн" переполнили реки, разрушили линии электропередач, вырвали деревья с корнями и нарушили железнодорожные и воздушные перевозки по всему региону.

Без электричества остались более 118 тысяч домашних хозяйств.

Видео: Reuters

На сегодня два человека погибли в Португалии и семь в Испании. Последней жертвой стал рыбалка в Каталонии, которого смыло со скал в море.

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Непогода в Испании, Португалии и южной Франции начала бурлить в ночь на пятницу и в субботу стало известно о восьми жертвах стихии.

В Португалии из-за наводнения на железной дороге остановилось сообщение между столицей Лиссабоном и вторым крупнейшим городом Порту.

Из Испании поступили сообщения об отмене авиарейсов. Испанское национальное метеорологическое бюро в субботу объявило на всем побережье Галисии и соседнего региона Астурии состояние повышенной готовности из-за сильных ветров и волн.

Ранее на американский Даллас обрушился смерч, который нанес большой урон целому району. Стихия разрушила несколько зданий и повредила линии электропередачи, в результате чего более 95 тыс. жителей одного из крупнейших городов США лишились электричества. Также сообщалось об утечках газа, но их удалось вовремя перекрыть.

Тем временем, в Японии число погибших из-за тайфуна "Хагибис" возросло до 79.

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Испания Португалия Франция шторм Европа ураган непогода

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