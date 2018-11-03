Число жертв стихии в Италии выросло до 20

Сегодня, 11:56

Метеорологи призывают итальянцев не расслабляться, прогнозируя непогоду в течение всех выходных

Фото: AFP
Фото: AFP

Число погибших в результате непогоды в Италии снова возросло, сообщает AFP.

Так, ссылаясь на местных чиновников, агентство передает уже о 20 жертвах стихии – 2 ноября ударом молнии убило еще двоих человек на Сардинии. Ими стали 87-летняя местная жительница и 62-летний турист из Германии.

Спасатели констатируют постепенное уменьшение роста числа жертв в течение недели, однако метеорологи призывают итальянцев не расслабляться, прогнозируя непогоду в течение всех выходных.

Ранее сообщалось, что жертвами плохой погоды в Италии стали 17 человек, а власти страны оценивают ущерб, нанесенный природой, в 150 млн евро.

Напомним, что старший сын экс-премьера Италии Сильвио Берлускони также испытал последствия удара стихии, которая отрезала его от цивилизации в его замке Бономи-Болькини, где Пьер Сильвио Берлускони отдыхал с женой и двумя детьми.

Кроме того, мы писали о наводнении, которое пришло в Венецию – уровень воды в каналах города поднялся на 149 см, достигнув уровня пятилетней давности.
Италия, жертвы, непогода, катаклизмы, стихийное бедствие
Источник:

"Сегодня"

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