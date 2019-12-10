Число жертв стрельбы в чешской больнице возросло до шести

Фото: denik.cz

По меньшей мере шесть человек погибли в результате стрельбы в больнице в городе Острава на востоке Чехии. Об этом сообщило во вторник, 10 декабря, агентство Reuters со ссылкой на министра здравоохранения республики Адама Войтеха.

Ранее сообщалось о четырех погибших и двух тяжелораненых. Ведется розыск преступника.

Напомним, это не первая стрельба в чешских больницах.

Так, 9 марта 2019 года двое больных в клинике "На Виноградах" в Праге получили ранения, когда по ним открыл огонь находившийся с ними в палате третий постельный больной.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что в феврале 2019 москвичка зарезала соседку по палате за храп. Пострадавшей была оказана помощь, но к утру она скончалась в реанимации от двух проникающих ранений

А в январе 2019 в киевской больнице пациент убил костылем соседа по палате. По показаниям свидетелей, пациент криками мешал соседям по палате спать.

Также писалось, что в центре Киева застрелили трехлетнего сына депутата Киевского облсовета

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