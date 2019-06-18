ЧП на учениях НАТО с участием Украины: погиб солдат, трое ранены

Во время ночного десантирования у военнослужащего-канадца не открылся парашют

Фото: Flickr

В НАТО сообщили о гибели одного военнослужащего и травмировании еще троих во время военных маневров Swift Response 2019 около города Пловдив в Болгарии.

"Действительно, есть погибший военнослужащий, он не является болгарским гражданином. Еще трое военнослужащих ранены, им оказана медицинская помощь", — заявили 18 июня в пресс-центре военных учений.

Официально информацию должен подтвердить представитель командования сухопутных сил США, который отвечает за проведение учений.

Ссылаясь на собственные источники, болгарское телевидение утверждает, что погибший был канадским военнослужащим. Трагедия случилась, когда во время ночного десантирования у него не открылся парашют.

Еще три американских военных получили травмы при приземлении.

Учения Swift Response 2019 проходят с 13 до 25 июня в Болгарии, Хорватии и Румынии. Участие в них принимают до 6 тыс. человек из Болгарии, Великобритании, Греции, Италии, Канады, Северной Македонии, США и Украины. Также были задействованы 1200 единиц сухопутной техники и до 80 единиц авиатехники.

Напомним, на прошлой неделе в Польше начались самые масштабные в этом году военные учения НАТО – DRAGON-19, в которых примут участие 18 тысяч солдат из 12 стран Альянса и 2500 единиц военной техники.

Мы также писали, что глава Военного комитета НАТО Стюарт Пич обещал Киеву поддержку Альянса и приветствовал приверженность украинских властей реформированию ВСУ.

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