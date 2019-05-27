Что будет с ценами на отдых этим летом: все о самых популярных направлениях

Турция и Украина подорожают, но вырастет спрос на испанские курорты

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Лето на носу, а значит, пора собираться в отпуск, благо туроператоры не скупятся на предложения. "Сегодня" узнали, какие направления будут популярны в этом году и как себя будут вести цены на поездки.

Что ищут и куда едут

Самые основательные украинцы занялись планированием отпуска еще весной. Аналитики портала по поиску туров Otpusk.com только за март насчитали 1,7 млн запросов от туристов со всей страны. Чаще всего народ интересовался ценами на отдых в Египте — туда хотели бы отправиться 38,5% отпускников. Второй по популярности стала Турция, которой интересовались 25,5% пользователей. За лидерами со скромными показателями оказались страны Евросоюза: Греция (4,5%), Болгария (3,8%), Кипр (3,5%) и Испания (2,8%). Еще около 3% присматривались к Арабским Эмиратам. При этом большая часть путешественников (64,3%) готовы были выложить за недельный тур до 30 тыс. грн. До 40 тыс. согласились отдать 17,4% пользователей, а 11% не поскупились бы и на 60 тыс. Больше этой суммы готовы заплатить всего 5%. Еще 2,3% туристов могли выделить на поездку не больше 10 тыс. грн. Активнее всего сайтом пользовались молодые люди в возрасте 25—34 лет (42,3%) и украинцы 35—44 лет (34,6%). Гораздо меньше туры искали 45—54-летние (11,9%), студенты (5,7%) и пенсионеры (5,5%).

Цена моря

Хорошая новость для любителей египетских пляжей: цены на отдых там, скорее всего, останутся на том же уровне, что и годом ранее.

"Стоимость отпуска в Египте практически не поменялась и осталась такой же, как и в прошлом году. Это связано с тем, что у нас Египет — массовое направление, туда не едут российские туристы, соответственно, отели устанавливают достаточно лояльные и привлекательные цены для украинского рынка", — рассказал нам директор Центра развития туризма Украины Владимир Царук.

По его словам, из-за этого в майские праздники этот маршрут был самым популярным, впервые за несколько лет опередив Турцию.

"Сегодня средняя цена недельного отпуска для двоих в пятизвездочном отеле Шарм-эш-Шейха равняется $600—850 (16—22 тыс. грн). Хургада в таких же условиях обойдется уже от $840 (22 тыс. грн) и выше", — отметил эксперт.

А вот Турция в этом году обойдется в копеечку. Поездки туда подорожают из-за растущего спроса среди европейских туристов и возвращения в регион туристов из РФ. А еще потому, что турецкий туристический бизнес перешел на расчеты в евро.

"Сейчас, ввиду не высокого сезона и того, что многие украинские туроператоры взяли чартерные рейсы туда, которые плохо наполняются, компании ради стимуляции спроса не поднимают цены на отдых. Но летом такая ситуация вряд ли сохранится — цены на турецкие туры точно вырастут и будут выше, чем в прошлом году", — говорит Царук.

Он добавляет, что бюджетным может остаться европейский отдых. Так, цены на Грецию, скорее всего, останутся такими же, как и в прошлом году:

"Это объясняется и подешевевшим у нас евро, и конкуренцией между лоукостерами, которые вышли на греческий рынок — туроператоры будут пытаться конкурировать с бюджетными авиаперелетами в ту сторону".

Кроме того, этим летом модными могут стать и другие направления, говорят туроператоры.

"Растет спрос на испанские курорты Тенерифе, Майорку, Барселону — в этом направлении появилось очень много рейсов и специальных акций с достаточно низкими ценами. К примеру, на девять ночей в Тенерифе вдвоем можно полететь за 790—850 евро (23—25 тыс. грн). Поэтому можно сказать, что спрос на Испанию будет в этом году значительно выше", — прогнозирует менеджер столичного туроператора Владислав Кифарук.

Украина подорожает из-за ЖКУ и зарплат

Отдых на украинском побережье в этом году станет дороже.

"Цены в Украине поднимутся из-за того, что дорожает "коммуналка" и растут расходы на зарплаты сотрудникам. В то же время планка не поднимется слишком высоко: уже сегодня в приморских городах появляется много нового жилья, а значит вырастет конкуренция, которая оставит цены достаточно приемлемыми — подъем будет не больше 10%, — говорит столичный турагент Роман Белоусов, отмечая, что на раннем бронировании можно сэкономить 20—30%. — Например, сейчас в Затоке, под Одессой, можно забронировать номер на июнь в отеле за 900 грн в сутки — через месяц цена поднимется минимум на 200 грн за каждый день".

Напомним, ранее "Сегодня" писали о том, как сэкономить на летнем отдыхе. Сейчас бронировать "ранние" путевки на лето уже поздно. Сезон раннего бронирования начинается зимой и закрывается в марте-апреле. Сэкономить можно разве что на "горящих путевках".

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