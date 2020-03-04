Чтобы не заразиться коронавирусом, Макрон отказался от рукопожатий

Также в Елисейском дворце претворяют в жизнь комплекс специальных мер по защите Макрона от коронавируса

Президент Франции Эмманюэль Макрон не проходит проверки на новый коронавирус, однако принимает меры предосторожности, чтобы не заразиться.

Об этом пишет Paris Match.

В окружении главы государства добавили, что при этом Макрон принимает некоторые меры, чтобы свести к минимуму вероятность заразиться вирусом. "Он отказался от рукопожатий при встречах", – рассказал собеседник издания.

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Также в Елисейском дворце претворяют в жизнь комплекс специальных мер по защите Макрона от коронавируса.

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Ранее министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер отказался от рукопожатий – под запрет попала даже канцлер Ангела Меркель. В сеть попало видео инцидента с одного из правительственных совещаний, на котором бундесканцлерин протянула главе немецкого МВД руку в приветствии, но тот лишь отодвинулся от нее и жестом показал, что отказывается от рукопожатия.

Видео: Reuters

А тем временем, число заразившихся коронавирусом Covid-19 в мире достигло 92,238 тыс. Из общего числа больных 80,151 тыс. приходятся на материковый Китай. В других странах мира число инфицированных выросло до 12,087 тыс., увеличившись за сутки почти на 2 тыс. случаев заражения.

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