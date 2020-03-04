Чтобы не заразиться коронавирусом, Макрон отказался от рукопожатий

Президент Франции Эмманюэль Макрон не проходит проверки на новый коронавирус, однако принимает меры предосторожности, чтобы не заразиться.
Об этом пишет Paris Match.
В окружении главы государства добавили, что при этом Макрон принимает некоторые меры, чтобы свести к минимуму вероятность заразиться вирусом. "Он отказался от рукопожатий при встречах", – рассказал собеседник издания.
Также в Елисейском дворце претворяют в жизнь комплекс специальных мер по защите Макрона от коронавируса.
Ранее министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер отказался от рукопожатий – под запрет попала даже канцлер Ангела Меркель. В сеть попало видео инцидента с одного из правительственных совещаний, на котором бундесканцлерин протянула главе немецкого МВД руку в приветствии, но тот лишь отодвинулся от нее и жестом показал, что отказывается от рукопожатия.
А тем временем, число заразившихся коронавирусом Covid-19 в мире достигло 92,238 тыс. Из общего числа больных 80,151 тыс. приходятся на материковый Китай. В других странах мира число инфицированных выросло до 12,087 тыс., увеличившись за сутки почти на 2 тыс. случаев заражения.
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