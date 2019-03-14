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Чтобы выглядеть, как девушка с карикатуры, британка легла под нож пластического хирурга

Сегодня, 02:16

Неудачная операция превратила грудь женщины в "носки с мячами"

Кадр: Botched on E!
Кадр: Botched on E!.
Чтобы выглядеть, как девушка с карикатуры, британка легла под нож пластического хирурга //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/99d/bc0/5c899dbc083c6.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/99d/bc0/5c899dbc083c6.jpg Евросоюз Неудачная операция превратила грудь женщины в «носки с мячами»

Любительница пластической хирургии пожелала в очередной раз изменить форму груди. Ее историю рассказало издание The Irish Sun.

32-летняя британка по имени Кристина призналась, что с детства была недовольна своим внешним видом. Первый раз она задумалась о пластике, когда художник нарисовал на нее карикатуру, изобразив ее с пухлыми губами, большой грудью и узкой талией.

"Меня будто осенило. Я поняла, что именно так и хотела бы выглядеть", — вспоминает женщина. В 17 лет она увеличила размер груди, однако импланты оказались некачественными, и спустя полтора месяца ее бюст деформировался и опал: "Моя грудь стала похожа на теннисные мячи, висящие в носках и раскачивающиеся, как маятники".

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Позже Кристина сделала ринопластику, подтяжку лица, изменила форму щек, подбородка и губ, нанесла перманентный макияж. Она прибегла к шунтированию желудка и сбросила около 90 килограммов лишнего веса. Потом сделала соски в форме сердца, утверждая, что добавила к образу "красивый аксессуар".

Несмотря на перенесенные операции Кристина недовольна своей внешностью, поскольку "все еще не выглядит, как девушка с карикатуры". Теперь Кристина хочет, чтобы хирург превратил ее бюст в "огромные баскетбольные мячи".

Ранее мы писали, что в Великобритании два брата и сестра удалили желудки. На такой шаг они решились после того, как узнали о предрасположенности к возникновению рака.

Тем временем, украинские хирурги бесплатно провели реконструкцию лица старшине 11-го добровольческого батальона "Киевская Русь" Эдуарду Малеванному. Снайперская пуля задела его в 2015 году под Дебальцево. 

Тем временем, медики Ровно спасли больную, вырезав фиброму в 30 килограммов. Такие образования доброкачественные и злокачественные встречаются крайне редко. Но опухоль настолько мешала женщине, что та не могла ходить и есть.

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Тег грудь, операция, пластическая операция, карикатура, британка

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