Правительство. Благодаря цифровизации некоторые заседания Кабмина длятся максимум полчаса

Цифровое государство во всей красе: как работают онлайн-услуги в Эстонии Христина Коновалова https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D1%8D%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F.png https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D1%8D%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F.png 2019-08-07T07:00:00+03:00 Евросоюз Эстонцы удаленно платят налоги, оформляют рождения и смерть

Эстония прошла молниеносный путь от бывшей советской республики до члена ЕС. И за несколько лет стала первым в мире электронным государством. Опыт Эстонии по внедрению онлайн-услуг сейчас перенимает Украина. Журналист "Сегодня" побывала в Таллинне и узнала, как людям живется в цифровом обществе.

Эстонский бюджет на 80% состоит из налогов от бизнеса.

"Первые е-услуги появились в налогово-таможенном департаменте. Реформа вывела Эстонию на первое место по оптимизации затрат. Теперь на сбор 100 евро уходит меньше 1 евро, другие страны тратят 5—7 евро", — говорит начальник отдела развития е-услуг Минэкономики Янек Розов.

Пример популярной услуги — подача онлайн-деклараций физлицами.

"Люди хотят получить переплаченный подоходный налог. Но декларацию с множеством таблиц сложно заполнить. Решить проблему позволяет система е-услуг", — поясняет Розов.

Выглядит это так: в Эстонии нет большой базы данных, что содержит все данные. Инфосистема разрознена, но реестры связывает сервис по обмену данными X-Road.

"Когда человеку надо получить информацию для декларации, он входит в аккаунт. Туда из реестров подтягиваются личные данные. И человек в 75% случаев лишь проверяет информацию для е-декларации и отправляет в налоговую. Когда же выходит из аккаунта, данные возвращаются в реестры", — уточняет Розов.

Получается, лишь сам человек может изучить в аккаунте все данные о себе. А чиновники видят рабочую информацию о людях: полицейские — по правонарушениям, врачи — по здоровью.

Онлайн-сервисы популярны в Эстонии: для граждан и предприятий действует 3000 е-услуг. Причем из реального мира в цифровой можно попасть с рождения. К примеру, регистрация ребенка, выделение помощи, бронирование места в детсаду объединены в пакет для родителей. Е-услуги пока не коснулись свадеб, разводов, сделок с жильем. Но в 2020-м подача заявки на бракосочетание тоже станет электронной.

Е-школа: шлемы и роботы

Инновации активно внедряются и в системе эстонского образования. Сейчас страна занимает первое место в ЕС по скорости интернетизации школ. Способствовал этому госпроект "Прыжок тигра", стартовавший еще в 1997-м.

"Это была частная инициатива экс-президента Эстонии Тоомаса Ильвеса. Проект позволил инвестировать средства в развитие компьютерной и сетевой инфраструктуры. Особый акцент был сделан на образовании. В итоге деньги шли через фонд интернетизации, которые не были подотчетны Минобразования или местным органам власти. Такой подход позволил эффективно проводить интернетизацию в стране", — рассказала нам учитель информтехнологий Таллиннской центральной русской гимназии Людмила Рождественская.

Благодаря образовательным реформам эстонцы получили возможность обучать подрастающее поколение креативно. Так, в упомянутой гимназии учится 1270 детей, в классах находится по 25—35 учеников. Информатику изучают с 1-го класса, поэтому современное оборудование жизненно необходимо.

"Сейчас финансирование идет от еврофондов, госпрограмм и горпрограмм Таллинна. Мы муниципальная школа, поэтому компьютеры, которые стоят в классах, часто не являются нашей собственностью, а находятся в аренде, которую оплачивает город. Это позволяет раз в пять лет обновлять школьные компьютеры и ноутбуки", — продолжает Рождественская.

Казалось бы, развитые технологии позволяют буквально напичкать школы гаджетами, но тут актуальны не стандартные кабинеты информатики, а... мобильные классы.

"У нас обычные кабинеты, где установлены компьютер с интернетом, документ-камера и проектор. А если нужно — нейрошлемы, микроконтроллеры, роботы — приносим в помещения в пластиковых коробках", — уточняет педагог.

Новые технологии позволяют коренным образом менять методику изучения информатики.

"Сейчас эстонские школьники изучают визуальные языки программирования: начиная с 3-го класса — Scratch, с 8-го — Pyton. Для сравнения: в Беларуси дети учат Pascal, который уже никому не нужен", — отмечает Рождественская.

Классы. Оборудованы ноутбуками, экранами и проекторами

Как же в Эстонии выглядит обучение, скажем, точным наукам? Этот предмет в 3—6 классах ведут два учителя — начальной школы и информатики.

"Например, часть курса математики для третьеклассников построена на использовании Lego WeDo (программируемые компьютеры с моторчиком), а в 6-м — Lego Mindstorms (конструктор из деталей и электронных блоков)", — рассказывает учитель. Это оборудование ученики используют в проектной работе. Условно, могут надеть нейрошлем и учиться управлять роботом. "Даже если в результате робот будет только двигаться и обходить препятствия, это хорошие достижения для школьника", — считает Рождественская.

Эстонские школы используют разнообразные е-услуги в организации учебы. В частности, общение внутри школы, корпоративная почта, информационная среда находятся в Google-системах.

"Каждый первоклассник получает свой аккаунт уже во 2-м полугодии. Это его персональная учебная среда. И по окончании школы человек должен уметь управлять информацией, коммуницировать в цифровых средах, разбираться в безопасности в интернете, решать жизненные проблемы с помощью ПК", — говорит Рождественская.

А еще поч­­ти 20 лет в Эстонии не используют бумажные журналы успеваемости — оценки в цифровом виде доступны не только учителям, но и родителям с учениками.

"Учитель входит в журнал с личным кодом, и только он может вносить записи", — уточняет Рождественская.

Но не все гладко. Людмила Рождественская говорит, что цифровизация привела к расслоению школ — не только по оснащенности, но и по уровню цифровой компетенции учителей:

"В Таллинне есть школы, где директор посылает учителям письмо по e-mail, а потом ходит по кабинетам и говорит: откройте почту".

Учеба. На уроках программирования дети используют роботов

Е-медицина: выписка рецепта и регистрация смерти

Эстонская система здравоохранения — отдельная тема. За годы независимости она в Эстонии не только полностью встала на рельсы диджитализации, но и может стать отличным примером реформ для ЕС.

В Эстонии действует страховая солидарная медицина. Это значит, что медстраховку имеют все граждане. Оплачивает страхование работодатель, исходя из зарплаты сотрудника (в среднем эстонцы зарабывают "грязными" 1000—1200 евро в месяц). Для этого перечисляется соцналог — 33%, что идет на пенснужды и на медстраховку.

"Все работающие застрахованы, включая детей и пожилых. Они получают страховки за счет работающего населения", — разъясняет начальник станции скорой помощи Северо-Эстонской региональной больницы Аркадий Попов.

Деньги налогоплательщиков идут в фонд страхования, оттуда — в больничные кассы, потом — как оплата услуг больниц.

"Фонд рассчитывает бюджет на каждую больницу. Поэтому для пациента все бесплатно в муниципальных заведениях. Как исключение, больной может заплатить 5 евро при визите в отделение экстренной медицины. Это сделано, чтобы люди обращались к врачам лишь в случае болезни", — говорит Попов.

Местная медицина построена на алгоритмизации процессов. Если пациент не требует срочной помощи, обращается к семейному врачу. Специалист осматривает, делает первичные исследования, и при необходимости консультируется с узкопрофильным врачом.

"Скажем, у человека болит сердце, кардиограмма отсылается к кардиологу", — поясняет Попов.

Еще семейный врач может офорить е-направление, с которым пациент посетит медучреждение. Без направления эстонцы могут попасть лишь к дерматологу и психиатру.

Больница. До приезда пациента врачи определяют порядок лечения

Если у пациента острая проблема, звонит в Центр тревоги на общий для ЕС номер — 112. Структура относится к МВД. Операторы принимают звонки для полиции, спасателей, пожарных, скорой. Когда пациент звонит в центр, вызов приоритезируется.

"По медицине есть 4 категории вызовов — "дельта", "чарли", "альфа", "браво". Самый срочный — "дельта", выезд за минуту", — поясняет Попов.

Медсистема еще переносится в диджитал-режим.

"Цифровые медданные имеются с ­­1990-х. В единую сеть информацию объединили в 2010-х. Сегодня общая система интернет-здоровья состоит из нескольких сегментов. К примеру, есть портал для пациентов, где человек может посмотреть выписки из больниц, карту скорой помощи, выписанные рецепты. В июле-2019 стартовал проект — "е-смерть": регистрация факта смерти цифровым путем, без бумаг", — говорит Попов.

Как интернет-медицина ра­­бо­­тает в Эстонии, интересно проследить на системе "е-амбуланс" — проекте для скорой помощи, который стартовал в 2015-м. Во время дежурства бригады работают в "е-амбуланс" через планшеты со спецпрограммами или ноутбуки.

"В начале работы с системой врач проходит идентификацию. Делает это руководитель бригады, используя, например, мобильный ID. При входе в систему вносит данные по команде и начале смены", — рассказывает Попов.

Когда приходит вызов по адресу, первые данные по пациенту бригада получает от Центра тревоги.

"Врач, находясь в машине, идентифицирует пациента по его ID-коду. Врач вносит код, и система автоматически подтягивает данные регистра народонаселения в мобильный рабочий кабинет системы "е-амбуланс". И доктор видит на планшете: имя и фамилию, возраст, пол, кто семейный врач, историю болезни, файлы с томографией и рентгеном", — уточняет Попов.

Заключение врач может внести в "е-амбуланс" во время или после вызова, закрепить цифровой подписью.

"Данные доступны в портале пациента для семейного врача, отделения экстренной медицины, родственников, поэтому не надо распечатывать заключение", — отмечает Попов.

Скорая. Весь транспорт оборудован по последнему слову техники

Е-полиция: проверка онлайн

В Эстонии прозрачно реализована реформа электронной полиции. Систему внедряли IT-специалисты МВД.

"Нашими клиентами являются полиция, погранохрана, центр спасения, академия безопасности. Десять лет назад у департаментов были свои IT-отделы. Был создан один отдел информационных технологий. Сейчас центр обслуживает треть всех услуг публичного сектора инфотехнологий: это 118 сервисов, и 27 из них работают 24/7", — поясняет глава проекта е-полиции Центра информтехнологий и развития МВД Имре Колло.

Проект для копов стартовал три года назад. Пилотный софт был запущен через полгода. Система называется "Мобильная географическая информационная система".

"Это подробная карта, которая имеет несколько слоев — для врачей, спасателей, полицейских. В системе можно увидеть место, где произошла авария, какие ресурсы выезжают, где находятся — в минутах и километрах, есть ли пробки по маршруту. Это удобно для вызовов, обратной связи и навигации, ведь можно подобрать кратчайший маршрут. Плюс на экране передается оперативная информация от диспетчеров", — поясняет доктор Аркадий Попов.

Карта работает независимо и в режиме реального времени, но не имеет отношения к Google Maps, ведь данные там недетальные и устаревшие.

В одной патрульной машине — два полицейских: один за рулем, второй следит за информацией. Для работы используются планшеты с внешней клавиатурой и роутером. Это позволяет оперативно реагировать на происшествия и следить за информацией.

"Когда полицейский входит в систему, идет проверка прав пользователей. Потом приступает к работе. В системе присутствуют разные модули, основные — карта и запросы. Также есть ежедневный рапорт, отчет, чат, задания, процедуры", — уточняет Колло.

В частности, модуль запросов важен для эстонцев: он позволяет водителям не возить права постоянно.

"Патрулируя, полицейский может в системе проверить документы водителей. Вводится номер автомобиля — и известна вся информация, к примеру, имя и фамилия владельца авто, гражданство, документы, находится ли транспорт в розыске", — перечисляет Колло.

Единственное, что требует полиция, если лично проверяет или задерживает водителя, — любое удостоверение личности.

"Но можно и по фото идентифицировать человека. Обычно в Эстонии не штрафуют людей за отсутствие документа при себе", — уточняет разработчик.

Эстонская полиция давно забыла о необходимости составлять ежедневные бумажные отчеты.

"Во время смены патрульные собирают информацию о проделанной работе, проверках. Впоследствии уголовной полиции может понадобиться информация о происшествиях: был ли патруль на месте, занимался ли проверкой, и эта информация будет доступна", — говорит Колло.

Патрулирование. Полицейские почти не останавливают водителей

Е-правительство работает в мобильных

Самое короткое заседание эстонского правительства прошло в прошлом году и длилось... 28 секунд! Как это стало возможным — рассказал глава Правительственного секретариата Айвар Рахно.

"Раньше правительство заседало по 4—5 часов, сейчас обычное время — меньше получаса. Оперативность достигается за счет того, что впервые в мире правительство стало принимать решения с помощью компьютеров", — поясняет чиновник.

Это значит, что проекты решений находятся в общем электронном доступе, и каждый министр может предложить правку. И если никто не возражает, правка вносится в проект.

"А самое короткое заседание шло 28 секунд потому, что все хорошо подготовились и ни у одного министра не возникло вопросов по повестке дня. Премьер просто объявил, что все решения приняты", — объяснил Рахно.

При этом бумажный документооборот сейчас в правительстве практически исключен, ведь проекты документов и принятые решения передаются в системе только в е-виде.

Как же правительство стало цифровым? Компьютеризация учреждения началась 19 лет назад. Сначала зал заседаний оборудовали огромными компьютерами, потом — стационарными ноутбуками.

"Сегодня же министры приходят со своим ноутбуком или смартфоном", — рассказал Рахно.

В целом, в правительстве Эстонии работают 15 человек, включая премьера. Также есть 11 министерств.

"Интернет-связь правительства со всеми подчиненными органами делает его мобильным. И выездные заседания не редкость. Они проводились, к примеру, в школах и за рубежом. А самое необычное заседание проходило в соборе. Интернета там не было, но министры использовали мобилки", — вспоминает Рахно.

Система правительства работает следующим образом: для участия в системе каждый чиновник имеет е-карточку и ID, дающие право цифровой подписи.

"Это позволяет принимать решения в любом месте. Министры предпочитают мобильный интернет, что позволяет им совершать регулярные поездки в регионы, не делая перерывов в работе", — сообщил Рахно.

Если же министра нет в столице, но он хочет принять участие в заседании правительства, то может это сделать удаленно.

"А летом, в период отпусков, бывают и случаи, когда все министры участвуют в заседании через систему", — добавил чиновник.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, что к концу 2019 года украинцы смогут получать 180 электронных услуг. Украина продолжает реформировать систему государственного управления. В 2018 году заработали более полусотни новых центров админ услуг. Продолжается процесс децентрализации.

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