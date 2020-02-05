Циклон Петра прогулялся по Европе: видео последствий

Циклон Петра уже дошел до Украины.Замело преимущественно западные и центральные регионы. До этого циклон наделал беды в Европе.
На лыжных курортах Италии из-за сильного ветра и метели пришлось остановить подъемники, а отдыхающим предложили отложить лыжи.
"Я привыкла к зимним пешеходным маршрутам. Иногда погода бывала хуже, чем эта. Лыжи – это спорт на свежем воздухе, и ты должен быть готовым, что не всегда будет солнечно", – говорит одна из отдыхающих.
В Австрии циклон оставил после себя поваленные деревья и тысячи обесточенных домов. Похожая ситуация в Германии и Швейцарии. Из-за сильных осадков некоторые реки здесь вышли из берегов.
В Украину циклон Петра принес с собой снег и морозы. Много снега выпало во Львовской области. Кроме того, как рассказали в ГСЧС, на высокогорье Закарпатской области и в горах Ивано-Франковской области сохраняется опасность схода лавин.
По прогнозам синоптиков, 6 февраля столбики термометров местами опустятся до 12 градусов мороза. Поэтому из-за гололеда спасатели советуют водителям не выезжать на дальние расстояния.
"Сегодня" писали о том, что ураганный ветер на Закарпатье повалил деревья и остановил фуры.
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