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Циклон Петра прогулялся по Европе: видео последствий

5 февраля, 22:16

Теперь похолодание ожидается в Украине – до 12 градусов мороза

Циклон Петра уже дошел до Украины.Замело преимущественно западные и центральные регионы. До этого циклон наделал беды в Европе.

На лыжных курортах Италии из-за сильного ветра и метели пришлось остановить подъемники, а отдыхающим предложили отложить лыжи.

"Я привыкла к зимним пешеходным маршрутам. Иногда погода бывала хуже, чем эта. Лыжи – это спорт на свежем воздухе, и ты должен быть готовым, что не всегда будет солнечно", – говорит одна из отдыхающих.

В Австрии циклон оставил после себя поваленные деревья и тысячи обесточенных домов. Похожая ситуация в Германии и Швейцарии. Из-за сильных осадков некоторые реки здесь вышли из берегов.

В Украину циклон Петра принес с собой снег и морозы. Много снега выпало во Львовской области. Кроме того, как рассказали в ГСЧС, на высокогорье Закарпатской области и в горах Ивано-Франковской области сохраняется опасность схода лавин.

По прогнозам синоптиков, 6 февраля столбики термометров местами опустятся до 12 градусов мороза. Поэтому из-за гололеда спасатели советуют водителям не выезжать на дальние расстояния.

"Сегодня" писали о том, что ураганный ветер на Закарпатье повалил деревья и остановил фуры.

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Источник: Сегодня

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