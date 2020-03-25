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Corona Drive In: в Европе и США на коронавирус проверяют прямо в автомобилях

25 марта, 12:11

Денис Беспалов

В Германии и Швейцарии делаются бескровные тесты - мазок из носа и рта

В Швейцарии и Германии начали работу киоски Corona Drive In, где, не выходя из машины, можно сделать быстрый тест на коронавирус. Об этом в Facebook сообщил экс-депутат Киевсовета Алексей Давиденко.

"На обочинах дорог расставили обыкновенные контейнеры с окнами, где тебе медицинские работники в защитных костюмах прямо, не выходя из машины, берут мазок и делают тест на коронавирус. Один из пунктов даже открыли в бывшем здании Бургер Кинга", – написал он.

По его словам, делаются бескровные тесты – мазок из носа и рта, который не требуют никакого медицинского разъяснения. При этом тесты делятся на бесплатные и платные.

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"Если ты приехал по направлению врача и у тебя симптомы по протоколу, то тест для тебя бесплатный и покрывается страховкой. А если ты хочешь пройти его по собственному желанию, то надо заплатить", – написал Давиденко.

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Как сообщает "Голос Америки", в США также открывают мобильные центры для тестирования на коронавирус. Тесты проводятся по предварительной записи – позвонившему назначают время визита. Сам тест можно сдать, не выходя из машины. Медперсонал берет мазки, которые после отправляются на анализ в лабораторию.

Мобильные центры тестирования. Источник: CCTV Plus News, Reuters Marketplace – CCTV Plus News

Ранее сообщалось, что в Украине готовят серийное производство тест-систем на коронавирус.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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