COVID-19 в Италии: ученые выяснили, когда коронавирус пришел в страну

Коронавирус в Италии появился раньше, чем считалось до этого. Об этом сообщает AFP со ссылкой на данные исследования сточных вод Национального института здравоохранения.

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Так, исследователи обнаружили генетические следы SARS-Cov-2 в образцах сточных вод, собранных в северных городах – Милане и Турине в конце прошлого года, а также в Болонье в январе, сообщили в институте.

Отмечается, что первый известный местный случай заражения в Италии был подтвержден в середине февраля.

"Результаты помогают понять начало распространения вируса в Италии", - говорится в сообщении института.

Исследователи также заявили, что "подтверждают уже собранные международные данные" о том, что канализационные пробы служат инструментом раннего выявления вируса.

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Так, во время работы эксперт по качеству воды Джузеппина Ла Роса и ее команда исследовали 40 проб сточных вод с октября 2019 года по февраль 2020 года.

Подтвержденные результаты в двух разных лабораториях двумя различными методами показали наличие SARS-Cov-2 в образцах, отобранных в Милане и Турине 18 декабря 2019 года и в Болонье 29 января 2020 года.

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По словам Ла Росы, образцы с октября и ноября 2019 года были отрицательными, что свидетельствует о том, что вируса тогда еще не было.

Эти данные соответствуют результатам, полученным во время ретроспективного анализа образцов пациентов, госпитализированных во Франции, у которых обнаружили положительные случаи коронавирусного заболевания с конца декабря, сообщили в институте.

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Они также указали на недавнее испанское исследование, которое выявило генетические следы в образцах сточных вод, собранных в середине января в Барселоне, примерно за 40 дней до того, как был обнаружен первый случай у местного жителя.

Согласно последним данным Университета Хопкинса, в мире подтверждено 8 713 525 случаев COVID-19, умерли 454 513 человек.

Ранее сообщалось, что эксперты в Европе недооценили угрозу COVID-19.

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