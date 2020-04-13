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"Далеки от победы": власти Испании сделали заявление о коронавирусе

13 апреля, 04:30

Денис Беспалов

Общая изоляция продолжится в течение как минимум двух следующих недель

Власти Испании признают, что страна находится еще далеко от победы в борьбе с распространением коронавируса нового типа. Об этом заявил председатель правительства Педро Санчес.

"Мы далеки от победы, но (сделаны) первые решительные шаги, мы должны продолжать бороться, - сказал он. - Эта пандемия бросает нам вызов в области здравоохранения, а также в экономической и социальной сферах".

"Общая изоляция продолжится в течение (как минимум) двух следующих недель", – уточнил премьер.

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"Мы даже не достигли второй фазы ослабления (распространения заболевания)", - считает он.

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"Ответ должен быть общим как на европейском, так и на международном уровне", - подчеркнул Санчес.

Первый случай заражения в Испании был выявлен 31 января, число инфицированных стало резко расти после возникновения вспышки в Италии. С середины марта в королевстве действует режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса. Эта мера позволила властям ограничить передвижение жителей по всей стране, кроме случаев крайней необходимости. Согласно последним данным, в королевстве насчитывается свыше 166 тысяч заболевших, 16 972 человека умерли.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран и 11 марта была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Испания коронавирус COVID-19

Источник: ТАСС

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