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Дали охрану и жилье: Линкявичюс рассказал о переезде Тихановской в Литву

11 августа, 17:43

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Литовский министр рассказал, как приютили конкурентку Лукашенко

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская выехала в Литву. У нее есть соответствующая виза и она может год спокойно находиться в этой стране. Также ей предоставлены жилье и охрана.

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Об этом рассказал на брифинге министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.

По его словам, власти Беларуси не препятствовали отъезду и даже помогли оппозиционерке.

"Тихановская в безопасности, она находится в Литве вместе со своими детьми… У нее не было особого выбора, как только покинуть страну", – сказал Линкявичюс.

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Литовский министр сообщил, что Тихановская находится в предоставленном государством жилье, ей также предоставлена охрана. Он уточнил, что у нее была литовская виза, а дети приехали в Литву еще раньше.

"Ей предоставлено место, с ведома правительства, у нее статус гостьи, как я упоминал, у нее есть виза… У нее была национальная виза Литвы, это значит, что она может находиться в Литве в течение года без ограничений, и, видимо, это определило ее выбор уехать в Литву… Она сама решит, как ей дальше поступать, возможно, пообщается со СМИ – есть потребность, но все это будет без форсирования", – объяснил глава МИД Литвы.

Линкявичюс добавил, что в Литву вместе с Тихановской приехала глава ее штаба Мария Мороз со своими детьми.

Как сообщали новости "Сегодня", Тихановская выступила с обращением относительно своего выезда в Литву. Оппозиционерка предостерегла – не дай Бог оказаться перед выбором, перед которым оказалась она.

Видео: TUT.by

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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Литва Беларусь Линас Линкявичюс Светлана Тихановская

Источник: Сегодня

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