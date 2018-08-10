Датский изобретатель, убивший журналистку, подрался в тюрьме

Датского изобретателя Петера Мадсена, который приговорен к пожизненному заключению за убийство шведской журналистки Ким Валль, избили в тюрьме. Об этом пишет Folketidene

На 47-летнего заключенного напал 18-летний осужденный. После инцидента Мадсену оказали медицинскую помощь, и сейчас он чувствует себя хорошо.

Стоит отметить, что информацию об инциденте подтвердила адвокат осуждённого Бетина Хальд Энгмарк.

Напомним, крупнейшая частная подводная лодка "Наутилус" по неизвестным причинам затонула 11 августа вблизи Копенгагена. Владельца Петера Мадсена спасли с лодки, а шведская журналистка, которая находилась с ним на борту, исчезла при загадочных обстоятельствах.

23 августа 2017 года тело женщины без конечностей и головы, найденное возле Копенгагена,идентифицировали как пропавшую шведскую журналистку Ким Валль. Позже полиция нашла голову убитой женщины и остальные части тела.

Также на вопрос, зачем он смотрел видео с обезглавливанием женщин, Мадсен заявил, что при расчленении он вспомнил фильм "Семь" (триллер Дэвида Финчера 1995 года. – Ред.). По его словам, обезглавливание играет ключевую роль в сюжетах голливудских картин.