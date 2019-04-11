Дату перенесли: Туск подтвердил, что ЕС согласовал новую отсрочку Brexit
27 стран ЕС согласовали продление отсрочки
Лидеры 27 стран — членов Евросоюза согласовали на экстренном саммите в Брюсселе новую отсрочку выхода Великобритании из состава сообщества, дата которого в настоящее время назначена на 12 апреля. Об этом заявил глава Евросовета Дональд Туск.
"27 стран ЕС согласовали продление статьи 50 (Лиссабонского соглашения о ЕС, в котором прописан процесс „развода" —ред). Теперь я встречусь с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй для получения одобрения со стороны британского правительства", — сказал он.
В среду вечером лидеры стран ЕС проводят саммит, на котором рассматривают вопрос о переносе крайнего срока выхода Великобритании из ЕС. Британская сторона попросила перенести Brexit на 30 июня 2019 года. Однако существует вероятность того, что на саммите выступят за то, чтобы перенести Brexit на еще больший срок.
Напомним, глава британского правительства Тереза Мэй обещает сделать все от нее зависящее, чтобы Соединенное Королевство вышло из состава Европейского Союза до 30 июня, о чем она раньше просила у Брюсселя.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram
Вы сейчас просматриваете новость " Дату перенесли: Туск подтвердил, что ЕС согласовал новую отсрочку Brexit". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
ЕС может предложить Великобритании перенести Brexit – СМИ
Переговоры лидеров стран ЕС в Брюсселе по этой теме еще продолжаются
Экстренный саммит ЕС В Брюсселе: что говорят о новой отсрочке Brexit
Лидеры 27 государств ЕС, как ожидается, выслушают премьер-министра Терезу Мэй
Самолет премьера Болгарии повредил шасси при посадке в Брюсселе
Премьер-министр Болгарии прибыл в Брюссель для участия в экстренном саммите по Brexit
Мэй обещает сделать все, чтобы Brexit состоялся 30 июня
Британский премьер просит еще раз отсрочить выход Соединенного Королевства из ЕС, чтобы достичь одобрения в парламенте