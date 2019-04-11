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Дату перенесли: Туск подтвердил, что ЕС согласовал новую отсрочку Brexit

Сегодня, 03:21

27 стран ЕС согласовали продление отсрочки

Фото: ЛОГА
Дату перенесли: Туск подтвердил, что ЕС согласовал новую отсрочку Brexit //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/d55/59a/5c6d5559afbe6.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/d55/59a/5c6d5559afbe6.jpg Евросоюз 27 стран ЕС согласовали продление отсрочки

Лидеры 27 стран — членов Евросоюза согласовали на экстренном саммите в Брюсселе новую отсрочку выхода Великобритании из состава сообщества, дата которого в настоящее время назначена на 12 апреля. Об этом заявил глава Евросовета Дональд Туск.

"27 стран ЕС согласовали продление статьи 50 (Лиссабонского соглашения о ЕС, в котором прописан процесс „развода" —ред). Теперь я встречусь с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй для получения одобрения со стороны британского правительства", — сказал он.

В среду вечером лидеры стран ЕС проводят саммит, на котором рассматривают вопрос о переносе крайнего срока выхода Великобритании из ЕС. Британская сторона попросила перенести Brexit на 30 июня 2019 года. Однако существует вероятность того, что на саммите выступят за то, чтобы перенести Brexit на еще больший срок.

Напомним, глава британского правительства Тереза Мэй обещает сделать все от нее зависящее, чтобы Соединенное Королевство вышло из состава Европейского Союза до 30 июня, о чем она раньше просила у Брюсселя.


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Тег ЕС, британия, Туск, Мэй, Brexit

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Источник:

ТАСС

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