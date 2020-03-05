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"Давно погрязла в коррупции": президент Чехии оскорбил Украину

5 марта, 17:32

Станислав Кожемякин

Милош Земан сделал новый обидный выпад в адрес Украины

Вступление Украины в Евросоюз в обозримом будущем невозможно из-за коррупции в стране.

Об этом, несмотря на недавний визит чешского премьера Андрея Бабиша в Киев, сказал в интервью словацкому изданию Pravda известный своими антиукраинскими заявлениями президент Чехии Милош Земан.

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"Украина, к сожалению, уже давно погрязла в коррупции. Если бы экономическая ситуация Украины стала бы более прозрачной, и вместе с этим хоть вдвое снизилась бы роль олигархов, то только потом мы могли бы вести дебаты о возможности более интенсивного сотрудничества с ЕС", – цитирует его газета.

Сравнив уровень жизни украинцев с жителями Бангладеш, Земан добавил, что у Евросоюза нет столько денег, чтобы приблизить социально-экономические показатели Украины к показателям даже самых слабо экономически развитых стран-членов ЕС.

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"Нет уверенности, что эти средства не осядут в карманах олигархов", – подчеркнул президент Чехии.

Стоит отметить, что ранее заявления Милоша Земана неоднократно становились причиной для дипломатического скандала между Прагой и Киевом. В частности, он называл незаконную аннексию Крыма свершившимся фактом, требовал снять с Кремля санкции ЕС и даже вступался за РФ перед разведкой собственной страны.

Впрочем, несправедливыми выпадами в адрес Украины известен не только Земан, но и замглавы Коммунистической партии Чехии и Моравии Станислав Гроспич, который в прошлом году назвал эту страну "фашистским режимом".

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Чехия коррупция антикоррупция борьба с коррупцией милош земан

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