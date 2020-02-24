Дело MH17: у международных следователей есть свидетель запуска ракеты

У следствия нет сомнений в том, кому принадлежала ракетная система "Бук"

В Нидерландах готовятся судить подозреваемых в катастрофе малайзийского Boeing. А у международных следователей есть свидетель запуска ракеты по малайзийскому Boeing рейса MH17 в небе над Донбассом в 2014 году. Об этом заявил главный прокурор Нидерландов Фред Вестербеке, возглавляющий международную Совместную следственную группу (JIT), во время телешоу "60 минут" на канале CBS.

Так, на вопрос о том, есть ли у следствия "очевидцы запуска ракеты", Вестербеке ответил "да".

"Я бы сказал, что у меня есть очевидец. Я не сказал, сколько их", – добавил он.

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Вестербеке также заявил, что нет сомнений в том, что ракетная система "Бук", с помощью которой был произведен выстрел, принадлежала 53-й бригаде вооруженных сил Российской Федерации.

Он также подчеркнул, что Россия вообще не помогала в расследовании в течение последних пяти лет.

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Ранее Фред Вестербеке заявлял, что российским властям прекрасно известно о том, что пассажирский самолет Boeing 777 рейса MH17 был сбит из зенитно-ракетного комплекса "Бук" из 53-й зенитно-ракетной бригады РФ, но они об этом молчат.

19 июня 2019 года Международная совместная следственная группа назвала имена четырех подозреваемых.

Это россияне Игорь Гиркин (позывной "Стрелок"), Сергей Дубинский (позывной "Хмурый"), Олег Пулатов (позывной "Гюрза"), и украинец Леонид Харченко (позывной "Крот").

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