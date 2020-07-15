Дело МН17: появились подробности иска Нидерландов к России

Нидерланды предоставили дополнительную информацию по иску в Европейский суд по правам человека против России как виновницы катастрофы Boeing рейса MH-17. Об этом сообщил посол Украины в Нидерландах Всеволод Ченцов, передает "Укринформ".

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"Состоялся брифинг в Министерстве юстиции Нидерландов, где представители государств-членов Международной совместной следственной группы (JIT) и стран, чьи граждане погибли в результате крушения сбитого самолета, представили развернутую информацию по иску Нидерландов в ЕСПЧ против РФ и высказали предложение поддержать такой шаг. Также были предоставлены уточнения относительно правовой основы обращения Нидерландов", - рассказал Ченцов.

По словам дипломата, в иске Нидерландов говорится о нарушении Россией трех статей Европейской конвенции по правам человека: 2, 3 и 13-й.

Статья 2 Конвенции определяет, что право каждого лица на жизнь охраняется законом. Никто не может быть умышленно лишен жизни, иначе как путем исполнения смертного приговора суда, вынесенного лицам, виновным в совершении преступления, за которое закон предусматривает такое наказание.

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Статья 3 подчеркивает, что никто не должен подвергаться ни пыткам, ни бесчеловечному или унижающему достоинство обращению или наказанию.

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Статья 13 указывает: каждый, чьи права и свободы, признанные в настоящей Конвенции, нарушены, имеет право на эффективное средство правовой защиты в государственном органе.

"Нидерланды ссылаются на Статью 13 Конвенции в связи с ненадлежащим уровнем сотрудничества РФ в расследовании крушения самолета вопреки ее обязательствам в соответствии с Европейской конвенцией о взаимной помощи по уголовным делам", - отметил посол.

Как известно, самолет компании Malaysia Airlines рейса MH-17 был сбит на Донбассе из российской зенитно-ракетной установки "Бук" 17 июля 2014 года. Судебный процесс по этому делу начался в мае 2020 года в юридическом комплексе "Схипхол" под Амстердамом.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью "Сегодня" высказал мнение, что нидерландское правосудие установит не только исполнителей этого преступления, но и командную цепочку.

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Все подробности в спецтеме Суд по делу MH17

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