Дело МН17: В Bellingcat заговорили о новых подозреваемых

До начала судебного процесса могут появиться новые подозреваемые

Место крушения "Боинг-777". Фото: Фото: BULENT KILIC

В Bellingcat не исключают, что могут появиться новые подозреваемые по делу катастрофы рейса МН17. Об этом рассказал основатель международной группы журналистов-расследователей Bellingcat Элиот Гиггинс.

Основатель Bellingcat отметил, что он и его команда хорошо осведомлены относительно структуры, которая привела к катастрофе МН17.

"Я не знаю насчет свидетелей и других подобных деталей, но, возможно, больше людей будут обвинены еще до начала судебного процесса в марте 2020 года. Это будет длительный процесс, я ожидаю, что первое заседание будет скорее административным, а собственно рассмотрение дела по существу начнется позже", – отметил основатель Bellingcat.

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Напомним, что группа голландских экспертов занимается подготовкой документов в защиту обвиняемых по делу о крушении рейса MH17 на Донбассе.

Отметим, в отчете Bellingcat речь шла о 12 причастных к катастрофе МН17.

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Британская разведка напрямую заявила, что именно Россия ответственна за крушение "Боинга", так как летом 2014 года российские военные доставили на Донбасс ЗРК "Бук", из которого был сбит самолет.

Также экспертно-журналистская группа Bellingcat считает, что нет сомнений – самолет МН17 сбил российский "Бук". Группа расследователей отмечает, что отличительные черты на снимке, который в качестве доказательств был представлен Объединенной следственной группой доказательства, совпадают с теми, что видно на правом борту "Бука 332", обнаруженного в России еще за четыре недели до трагедии с самолетом.

Также были обнародованы имена главных подозреваемых в катастрофе MH17. В списке подозреваемых указаны российские офицеры Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Николай Ткачев.

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