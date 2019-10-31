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Дело МН17: В Bellingcat заговорили о новых подозреваемых

31 октября, 11:55

До начала судебного процесса могут появиться новые подозреваемые

Место крушения "Боинг-777". Фото: Фото: BULENT KILIC

Место крушения "Боинг-777". Фото: Фото: BULENT KILIC

В Bellingcat не исключают, что могут появиться новые подозреваемые по делу катастрофы рейса МН17. Об этом рассказал основатель международной группы журналистов-расследователей Bellingcat Элиот Гиггинс.

Основатель Bellingcat отметил, что он и его команда хорошо осведомлены относительно структуры, которая привела к катастрофе МН17.

"Я не знаю насчет свидетелей и других подобных деталей, но, возможно, больше людей будут обвинены еще до начала судебного процесса в марте 2020 года. Это будет длительный процесс, я ожидаю, что первое заседание будет скорее административным, а собственно рассмотрение дела по существу начнется позже", – отметил основатель Bellingcat.

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Напомним, что группа голландских экспертов занимается подготовкой документов в защиту обвиняемых по делу о крушении рейса MH17 на Донбассе.

Отметим, в отчете Bellingcat речь шла о 12 причастных к катастрофе МН17.

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Фото: Шеметов Максим

Британская разведка напрямую заявила, что именно Россия ответственна за крушение "Боинга", так как летом 2014 года российские военные доставили на Донбасс ЗРК "Бук", из которого был сбит самолет.

Также экспертно-журналистская группа Bellingcat считает, что нет сомнений – самолет МН17 сбил российский "Бук". Группа расследователей отмечает, что отличительные черты на снимке, который в качестве доказательств был представлен Объединенной следственной группой доказательства, совпадают с теми, что видно на правом борту "Бука 332", обнаруженного в России еще за четыре недели до трагедии с самолетом.

Также были обнародованы имена главных подозреваемых в катастрофе MH17. В списке подозреваемых указаны российские офицеры Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Николай Ткачев.

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Источник: Укринформ

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