Дело на 100 миллионов: после коррупционного скандала бывший король Испании хочет уехать из страны

Испанию продолжают сотрясать скандалы, в которых были замешаны первые лица государства . Вот и бывший король Хуан Карлос I заявил, что намерен уехать с Пиренеев из-за разгорающегося финансового скандала.

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Как сообщает Associated Press, об этом решении экс-монарх своему сыну, нынешнему королю Фелипе VI, объявил в письме. В сообщении королевской канцелярии не уточняется, в какую именно страну и когда уедет 82-летний Хуан Карлос. Он назвал принятое решение добровольным, в то время как Филипе VI выразил отцу искреннее уважение и благодарность за такой шаг.

Хуан Карлос, который отрекся от престола в 2014 году , оказался в центре антикоррупционных расследований как на родине, так и в Швейцарии. AP напоминает, что ранее в этом году Верховный суд Испании начал расследование в отношении бывшего монарха. Параллельно проверку ведут и в Швейцарии. Бывшего короля заподозрили в том, что в 2008 году он получил около 76 млн евро (по другим данным – 100 млн долларов) от ныне покойного короля Саудовской Аравии Абдаллы. Прокуратура выясняет, не связаны ли эти выплаты с контрактом на строительство скоростной железной дороги между Меккой и Мединой, который в 2011 году достался испанским компаниям.

Испанский дворец официально опроверг предположения, что нынешний король знал что-то о предполагаемых финансовых махинациях. Фелипе VI ранее отказался от наследования состояния отца, а также отменил стипендию, полагавшуюся бывшему монарху (около 228 тыс. долларов в год).

Напомним, в феврале 2013 года прокуратура Испании заявляла, что королевская семья – вне коррупционного скандала .

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