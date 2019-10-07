Дело на 35 миллионов: Индия и Пакистан завершили 70-летний спор

Асаф Джах VII (в центре) со свитой / Фото: из открытых источников

Пакистан и Индия закончили продолжавшийся более 70 лет спор о 35 млн фунтов стерлингов, хранившихся в британском банке. Суд Лондона постановил передать эти деньги Нью-Дели, однако вопрос о том, кто станет их реальным обладателем, пока остается открытым.

После раздела Британской Индии в 1948 на современные Индию и Пакистан последний низам (князь) Хайдарабада Асаф Джах VII долго выбирал, к какому из новых независимых государств его княжеству стоило примкнуть. До того, как он успел принять окончательное решение, Нью-Дели аннексировал Хайдарабад. Произошло это сразу после того, как в Индии узнали, что низам перевел Исламабаду на счет в Национальном Вестминстерском банке 1 млн фунтов стерлингов, рассчитывая на поддержку в борьбе за независимость.

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Поскольку Пакистан фактически не выполнил своих обязательств — он попросту не успел этого сделать — в 1954 году князь потребовал от Исламабада вернуть предоставленные средства. В свою очередь, банк, не желая вмешиваться в разгоравшийся конфликт, заморозил счет и решил дождаться судебного решения о судьбе денег. Ожидание затянулось на долгие десятилетия, а тем временем изначальный вклад оброс процентами и достиг 35 млн фунтов стерлингов (более 43 млн долларов. – Ред. ). Теперь 120 потомкам хайдарабадского князя, предстоит выяснить между собой, кому в итоге достанутся миллионы.

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По разным оценкам, вся численность огромной семьи низама, если считать незаконнорожденных детей, может достигать 1000 человек. Главным претендентом на многомиллионное состояние выступила семья старшего внука князя — Мукаррама Джаха. Помимо этого, в тяжбу о наследстве могут включиться и другие многочисленные родственники, в числе которых бывшие наложницы низама, а также их дети.

Об Асафе Джахе VII известно, что он был одним из наиболее состоятельных людей в мире. Его личное состояние оценивалось в начале 1940-х годов в два миллиарда долларов, или в 2% от внешнего валового продукта США этого времени. При создании Индии в 1947 году казна нового государства оценивалась в один миллиард долларов. Это состояние было сделано в основном на торговле алмазами — в XIX веке Хайдарабад был единственным поставщиком алмазов на мировой рынок. Хотя после ухода от власти его состояние уменьшилось, до своей смерти он оставался одним из наиболее состоятельных людей Южной Азии.

В 1947 году Асаф Джах VII попал на обложку журнала Time

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