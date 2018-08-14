Дело не в Трампе: Bloomberg пояснил, почему растут военные расходы стран НАТО

По данным аналитиков, скачок военных затрат – приобретений самолетов, кораблей и бронетехники – начался, когда Россия аннексировала Крым

Президент США Дональд Трамп заявил о том, что благодаря ему страны-члены НАТО увеличили расходы на оборону, однако на самом деле причина не нем, а в президенте России Владимире Путине. Об этом пишет Bloomberg.

После саммита НАТО Трамп заявлял, что благодаря его требованиям оборонные расходы Европы и Канады выросли на 41 млрд долл.

Однако, по данным аналитиков, включая директора Carnegie Europe в Брюсселе Томаса Валасека, скачок военных затрат, в частности, приобретений самолетов, кораблей и бронетехники начался, когда Россия аннексировала Крым.

"Странам на восточной границе НАТО не нужен Дональд Трамп для увеличения расходов на оборону. Они решили это задолго до того, как он пришел к власти. Увеличение расходов было связано с президентом, но это был Владимир Путин, а не президент США", – сказал Валасек.

По его словам, постоянные вторжения российских самолетов в воздушное пространство НАТО, кибератаки на правительственные и военные объектах, военные учения на границах Прибалтики и обвинения в том, что именно Россия стоит за неудавшимся переворотом в Черногории, заставили членов альянса увеличить расходы на оборону.

Отмечается, что во время саммита НАТО в Брюсселе Румыния заявила, что она купит еще пять истребителей F-16, увеличив свою эскадрилью до 12-ти.

Кроме того, Румыния заключила многомиллионную сделку на приобретение системы противоракетной обороны Patriot, а также планирует увеличить количество истребителей и транспорта для береговой охраны.

Сообщается также, что о приобретении истребителей заявили Словакия и Болгария.

Также Болгария планирует за купить бронетранспортеры и военные корабли.

"Ожидается, что в этом году европейские члены НАТО потратят около 60 миллиардов долларов на оборудование, а 13 восточных членов профинансируют около 10% из этой суммы", – сообщил научный сотрудник Международного центра безопасности и обороны в Таллинне Тони Лоуренс.

Напомним, президент США Дональд Трамп призвал лидеров стран НАТО на саммите в Брюсселе увеличить свои расходы на оборону до 4% ВВП, что вдвое превышает нынешние стандарты Альянса.

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Отмечается, что вклад США в бюджет НАТО в прошлом году составлял около 3,57% от ВВП страны.

Напомним, что Трамп перед отлетом в Брюссель на саммит НАТО упрекнул союзников по Альянсу за недостаточные, по его мнению, расходы на оборону.