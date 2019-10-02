Дело о российских деньгах для "правых" в Италии: следствие нашло важную улику

Речь идет о фотографии соглашения о сделке, дивиденды от которой получала политическая партия "Лига"

/ Фото: Flickr

Итальянские следователи, занимающиеся делом о российском участии в финансировании ультраправой партии "Лига", которая выступает за отмену санкций против Москвы, утверждают, что обнаружили важную улику. Как пишет в среду газета "Репубблика", речь идет о фотографии соглашения о сделке, дивиденды от которой получала политическая партия.

Данная фотография была обнаружена при изучении телефонов трех подозреваемых в международной коррупции, которые проходят по этому делу, – президента ассоциации "Ломбардия – Россия" Джанлуки Савоини, адвоката Джанлуки Меранды и финансового консультанта Франческо Ваннуччи.

По данным издания, фото документа сделал Меранда и послал ее потом Савоини и Ваннуччи. По мнению прокуроров Милана, это может служить важной уликой против подозреваемых, которые 18 октября прошлого года провели встречу в московском "Метрополе" с двумя предполагаемыми российскими предпринимателями.

Реклама

До сих пор в руках следователей было только журналистское расследование итальянского еженедельника "Эспрессо" и американского сайта BuzzFeed, который 10 июля опубликовал аудиозаписи беседы с участием предполагаемых предпринимателей из РФ и Савоини, который является одним из соратников лидера "Лиги", бывшего вице-премьера и главы МВД Маттео Сальвини. В ходе разговора обсуждалась возможная сделка о покупке нефти. Дивиденды от нее в размере 65 млн долларов якобы могла получить партия.

Из обнародованных СМИ материалов не следует, что сделка состоялась. И Сальвини, и Савоини отвергли предположения о российском финансировании партии, назвав их бездоказательными. Тем не менее прокуратура Милана начала расследование по подозрению Савоини в международной коррупции. Адвокаты Савоини пытались оспорить в суде законность конфискации телефона и других материалов, однако ходатайство было отклонено.

Ранее мы писали, что бывшие лидеры ультраправой партии "Лига" проиграли апелляцию по делу о мошенничестве, и теперь политсила должна выплатить итальянской казне около 49 млн евро.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама