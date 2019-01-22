Дело об убийстве мэра Гданьска получило внезапное продолжение

Оказалось, что убийца Павла Адамовича попал на сцену по пропуску службы охраны

Павел Адамович. Фото: AFP

Дело об убийстве мэра Гданьска получило внезапное продолжение //smm8.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/62c/9e5/5c462c9e5bf9d.jpg //smm9.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/62c/9e5/5c462c9e5bf9d.jpg 2019-01-22T01:34:00+02:00 Евросоюз Оказалось, что убийца Павла Адамовича попал на сцену по пропуску службы охраны

В Польше произвели новые задержания в связи с убийством 53-летнего мэра Гданьска Павла Адамовича – под стражу взяли начальника службы охраны, которая следила за порядком во время концерта.

Следователи подозревают, что им врет. Ранее мужчина утверждал, что убийца Адамовича – гражданин Польши Стефан В. – попал на сцену по журналистскому пропуску, но, как выяснило следствие, у того был при себе пропуск службы охраны.

Напомним, градоначальник Гданьска умер на прошлой неделе – его во время выступления на концерте атаковал мужчина с ножом. В его день его убийства и три следующих дня в Варшаве был объявлен траур, а день похорон президент Анджей Дуда объявил общенациональный траур.

Как мы уже писали, в минувшую субботу Павла Адамовича похоронили. Прощальную церемонию транслировали на больших экранах, установленных на центральных площадях польских городов.

Позже стало известно о том, что убийца вынашивал куда более глобальный план – полиция подозревает, что он готовил покушение на главу государства. Сразу после освобождения из тюрьмы, где он провел 5,5 лет за ограбление банков, прежде чем увидеться с родными, убийца отправился в Варшаву и поздно ночью пытался проникнуть в президентскую резиденцию.

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