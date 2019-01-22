Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Новости Сегодня
Сделать стартовой
27,98
31,9
УКР
Главная   Мировые новости   Евросоюз

Дело об убийстве мэра Гданьска получило внезапное продолжение

Сегодня, 01:34

Оказалось, что убийца Павла Адамовича попал на сцену по пропуску службы охраны

Павел Адамович
Павел Адамович. Фото: AFP
Дело об убийстве мэра Гданьска получило внезапное продолжение //smm8.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/62c/9e5/5c462c9e5bf9d.jpg //smm9.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/62c/9e5/5c462c9e5bf9d.jpg Евросоюз Оказалось, что убийца Павла Адамовича попал на сцену по пропуску службы охраны

В Польше произвели новые задержания в связи с убийством 53-летнего мэра Гданьска Павла Адамовича – под стражу взяли начальника службы охраны, которая следила за порядком во время концерта.

Следователи подозревают, что им врет. Ранее мужчина утверждал, что убийца Адамовича – гражданин Польши Стефан В. – попал на сцену по журналистскому пропуску, но, как выяснило следствие, у того был при себе пропуск службы охраны.

Напомним, градоначальник Гданьска умер на прошлой неделе – его во время выступления на концерте атаковал мужчина с ножом. В его день его убийства и три следующих дня в Варшаве был объявлен траур, а день похорон президент Анджей Дуда объявил общенациональный траур.

Как мы уже писали, в минувшую субботу Павла Адамовича похоронили. Прощальную церемонию транслировали на больших экранах, установленных на центральных площадях польских городов.

Позже стало известно о том, что убийца вынашивал куда более глобальный план – полиция подозревает, что он готовил покушение на главу государства. Сразу после освобождения из тюрьмы, где он провел 5,5 лет за ограбление банков, прежде чем увидеться с родными, убийца отправился в Варшаву и поздно ночью пытался проникнуть в президентскую резиденцию.

Польша, убийство, Гданьск, Адамович

Вы сейчас просматриваете новость " Дело об убийстве мэра Гданьска получило внезапное продолжение". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Тысячи поляков пришли попрощаться с мэром Гданьска

19 января, 04:04

Люди сопровождали гроб с телом Адамовича, который везли из Европейского центра солидарности к базилике Вознесения Пресвятой Девы Марии

Полиция знала о психических проблемах убийцы мэра Гданьска – СМИ

17 января, 03:05

Полиция якобы получила заявление от матери за неделю до того, как Стефан В. был освобожден из тюрьмы

"Сделал много добра для украинцев в Польше": Порошенко выразил соболезнования в связи с убийством мэра Гданьска

15 января, 00:15

Президент Украины заявил о солидарности с Польшей 

Раненого мэра Гданьска экстренно прооперировали

14 января, 03:41

Состояние Адамовича остается тяжелым

Мэру польского города выделили охрану из-за интернет-угроз

16 января, 02:09

Мужчину, который угрожал Гжимовичу, правоохранители уже задержали

В Польше тысячи людей почтили память убитого мэра Гданьска

14 января, 20:37

Тысячи людей по всей стране вышли на митинги против ненависти и насилия

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...

Потепление и снег: прогноз погоды в Украине на неделю

12 января, 07:21

14 января, в понедельник средняя температура днем по всей Украине составит от -1 до +1

Чего ждать пенсионерам в 2019 году: выплаты вырастут, а накопительные пенсии отсрочат

9 января, 07:38

Средняя пенсия в стране вырастет минимум на 20%

Прогноз погоды на весь 2019 год: морозы в январе, но жара придет уже в апреле

4 января, 07:00

Ученые говорят: природные катаклизмы станут разрушительнее и повторяться будут чаще

Выборы-2019: кто идет и с чем идет

2 января, 07:22

Потенциальных кандидатов в президенты можно условно разделить на три группы