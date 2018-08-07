Дело Скрипалей: Лондон не определился с экстрадицией двух россиян – СМИ

Сегодня, 10:08

По информации британского издания, сотрудники Скотленд-Ярда установили личности потенциальных преступников

Фото: AFP
Фото: AFP

Правительство Великобритании еще не приняло решения о подготовке запроса на экстрадицию двух россиян, подозреваемых в причастности к инциденту с отравлением "Новичком" в Солсбери. Об этом 7 августа сообщила британская газета The Times со ссылкой на собственные источники в кабинете министров Соединенного Королевства.

При этом, по данным одного правительственного источника The Times, запрос на экстрадицию связанных с делом об отравлениях в Солсбери и Эймсбери вообще не планировалась.

Тем не менее, источники The Times в области безопасности подтвердили, что следователи работают над подготовкой запроса на экстрадицию. По информации британского издания, сотрудники Скотленд-Ярда уверены в том, что они установили личности потенциальных преступников.

The Times отмечает, что сам запрос об экстрадиции россиян по делу об отравлении является частью плана по возобновлению давления на Кремль в связи с нападением с применением нервно-паралитического вещества "Новичок".

Напомним, что не так давно следователи по делу об отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери показали ключевым свидетелям фотографию возможного подозреваемого.
Великобритания, экстрадиция, the times, новичок, Солсбери, Эймсбери
Источник:

ТАСС

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