Дело Скрипаля: экс-шпиона и его дочь могли отравить в машине – СМИ

У британских СМИ появилась версия, что бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочь могли отравить в их семейном автомобиле BMW.

Об этом сообщает The Times.

Издание отмечает, что 66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию могли отравить в их машине. Запись с камеры наблюдения показывает, как авто приезжает в центр города 4 марта незадолго до того, как они пострадали от нервно-паралитического вещества.

Британские следователи тщательно изучали авто, также проводится обследование других автомобилей, связанных с компанией, которая взяла на буксир машину Скрипаля со стоянки в Солсбери.

Нервно-паралитическое вещество, которое может быть активировано путем смешивания ингредиентов и использовано в жидком или порошкообразном виде, могло быть нанесено на дверную ручку автомобиля или закачано через вентиляцию.

Напомним, как заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, в ответ на отравление Скрипаля из страны будут высланы 23 российских дипломата. По ее словам, им дали неделю на то, чтоб покинуть Британию и вернуться на родину.

Также появилась реакция МИД РФ на заявление Мэй о высылке российских дипломатов. В российском ведомстве заявили, что вся ответственность за ухудшение британско-российских отношений лежит на нынешнем руководстве Великобритании.