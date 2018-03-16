Дело Скрипаля: Макрон бойкотировал стенд РФ на книжной ярмарке
СМИ сообщили, что решение было принято после телефонного разговора Макрона с британским премьер-министром Терезой Мэй
Об этом перед посещением Макроном салона написало издание Huffington Post со ссылкой на свои источники в Елисейском дворце.
"Это достаточно символический жест, поскольку Россия является почетным гостем этого крупнейшего литературного события года во Франции, участие в котороv принимают 38 приглашенных авторов", – указывает издание.
Другие СМИ сообщили, что решение было принято после телефонного разговора Макрона с британским премьер-министром Терезой Мэй.
Напомним, как заявила премьер-министр Британии Тереза Мэй, в ответ на отравление Сергея Скрипаля из страны будут высланы 23 российских дипломата. По ее словам, им дали неделю на то, чтоб покинуть Британию и вернуться на родину.
В России пригрозили ответными мерами и пообещали выслать британских дипломатов, однако пока это на уровне разговоров и нет конкретных решений.