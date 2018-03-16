Дело Скрипаля: Макрон бойкотировал стенд РФ на книжной ярмарке

Сегодня, 02:42

СМИ сообщили, что решение было принято после телефонного разговора Макрона с британским премьер-министром Терезой Мэй

фото AFP
фото AFP
Президент Франции Эммануэль Макрон в контексте событий в Солсбери проигнорировал российский стенд на международном книжном салоне в Париже, где Россия в этом году является почетным гостем.

Об этом перед посещением Макроном салона написало издание Huffington Post со ссылкой на свои источники в Елисейском дворце.

"Это достаточно символический жест, поскольку Россия является почетным гостем этого крупнейшего литературного события года во Франции, участие в котороv принимают 38 приглашенных авторов", – указывает издание.

Издание также пояснил, что решение было принято "в контексте Солсбери".

Другие СМИ сообщили, что решение было принято после телефонного разговора Макрона с британским премьер-министром Терезой Мэй.

Ранее США, Великобритания, Франция и Германия выступили с совместным заявлением, в котором отметили, что отказ России ответить на вопрос Британии об отравлении экс-шпиона ГРУ Сергея Скрипаля дополнительно указывает на ее ответственность.

Напомним, как заявила премьер-министр Британии Тереза Мэй, в ответ на отравление Сергея Скрипаля из страны будут высланы 23 российских дипломата. По ее словам, им дали неделю на то, чтоб покинуть Британию и вернуться на родину.

В России пригрозили ответными мерами и пообещали выслать британских дипломатов, однако пока это на уровне разговоров и нет конкретных решений.
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