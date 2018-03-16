Дело Скрипаля: Макрон бойкотировал стенд РФ на книжной ярмарке

Президент Франции Эммануэль Макрон в контекстепроигнорировал российский стенд на международном книжном салоне в Париже, где Россия в этом году является почетным гостем.

Об этом перед посещением Макроном салона написало издание Huffington Post со ссылкой на свои источники в Елисейском дворце.

"Это достаточно символический жест, поскольку Россия является почетным гостем этого крупнейшего литературного события года во Франции, участие в котороv принимают 38 приглашенных авторов", – указывает издание.

Издание также пояснил, что решение было принято "в контексте Солсбери".

Другие СМИ сообщили, что решение было принято после телефонного разговора Макрона с британским премьер-министром Терезой Мэй.

Ранее США, Великобритания, Франция и Германия выступили с совместным заявлением , в котором отметили, что отказ России ответить на вопрос Британии об отравлении экс-шпиона ГРУ Сергея Скрипаля дополнительно указывает на ее ответственность.