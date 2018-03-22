Дело Скрипаля: Мэй, Макрон и Меркель проведут заседание в Брюсселе

Они собираются обсудить заявление, которое 28 стран-лидеров ЕС должны принять по поводу нападения, в котором Великобритания обвиняет Россию

Лидеры Великобритании, Франции и Германии проведут специальные переговоры в кулуарах саммита ЕС, чтобы обсудить отравление российского экс-шпиона в Солсбери.

Об этом сообщает AFP со ссылкой на источники в Елисейском дворце.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель намерены обсудить заявление, которое 28 стран-лидеров ЕС должны принять по поводу нападения, в котором Великобритания обвиняет Россию.

Ранее СМИ сообщали, что Тереза Мэй на саммите европейских лидеров в четверг будет пытаться убедить страны ЕС выслать российских дипломатов по всей Европе.

Напомним, глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил, что все доказательства по делу Скрипаля указывают на ответственность российского государства.

Напомним, Великобритания выслала 23 российских дипломатов и приостановила дипломатические контакты с Москвой на высоком уровне. Лондон обвиняет Москву в причастности к отравлению бывшего шпиона Сергея Скрипача и его дочери Юлии.

Великобритания утверждает, что оба россиян отравили токсичным военной нервно-паралитическим веществом "Новичок", разработанной в России.

Тереза Мэй заявила в очередной раз о том, что Россия виновна в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери

Как сообщалось, 4 марта в Великобритании у торгового центра в городе Солсбери из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом пострадали работавший на британскую разведку бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Они впали в кому. По данным британского следствия, пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", разработанным в России. Вину за отравление Мэй возложила на Россию и объявила о мерах, которые в связи с этим будут предприняты против РФ, в частности, о высылке 23 российских дипломатов.

Россия все обвинения в связи с "делом Скрипаля" отрицает и напоминает, что еще в 2017 году полностью уничтожила все свое химическое оружие.

17 марта Россия объявила об ответных мерах против Великобритании.