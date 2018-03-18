"Дело Скрипаля": расследованием займутся эксперты по химоружию

Результаты экспертизы будут известны не ранее, чем через полмесяца

Расследованием отравления российского экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери займутся специалисты Организации по запрещению химического оружия. Об этом сообщает Deutsche Welle.

В частности, эксперты соберут образцы нервно-паралитического вещества, которым экс-разведчик. После сбора образцы будут отправлены в международные лаборатории, отобранные ОЗХО.

Специалисты приедут в Великобританию 19 марта, но результаты экспертизы будут известны не раннее, чем через две недели.

Результаты исследований будут известны не ранее, чем через две недели.

Напомним, Великобритания ответила отказом на запрос России о предоставлении доступа к экс-сотруднику ГРУ Сергею Скрипалю, который находится в больнице после отравления нервно-паралитическим веществом.

Ранее посол России в Великобритании Александр Яковенко заявил, что Лондон не предоставляет доступа к россиянам Сергею Скрипалю и его дочери Юлии, пострадавшим от отравления в Солсбери. При это он заверил, что и Скрипаль и его дочь Юлия являются российскими гражданами.



