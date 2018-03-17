Дело Скрипаля: ТОП-5 реакций мирового сообщества

Сегодня, 12:32

Высылка дипломатов РФ из Британии, консультации со спецслужбами в Чехии, одобрение президента Франции, реакция Канады и заявление Трампа

Сергей Скрипаль. Фото: twitter/fakeofforg
Сергей Скрипаль. Фото: twitter/fakeofforg

5 марта полиция города Солсбери объявила о том, что рядом с одним из торговых центров из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом серьезно пострадали два человека. Позже выяснилось, что это был работавший на британскую разведку экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Несколько дней спустя премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что у нее нет сомнений в виновности России в отравлении экс-разведчика.

Сайт "Сегодня" собрал наиболее резонансные реакции мирового сообщества по этому вопросу. 

Высылка российских дипломатов из Великобритании

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выступила с речью перед парламентом об инциденте в Солсбери. В итоге она заявила, что из страны будут высланы 23 российских дипломата. Британские власти дали россиянам неделю, чтоб собрать вещи и покинуть Британию. По словам Мэй – Россия должна понести ответственность за этот инцидент.

Поддержка Канады

Канада тоже осудила инцидент с отравлением бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля на территории Великобритании и предложила поддержку пострадавшим от нападения в Солсбери. Согласно сообщению, предполагаемое участие России в этом нападении является серьезным нарушением основанного на правилах порядка.

Реакция Франции

Франция поддержала решение Великобритании осудить Россию. Президент Эммануэль Макрон поддержал обвинения Великобритании, согласно которым за отравлением Скрипаля и его дочери стоит Россия. Как отметили у президента Франции, с начала недели Великобритания постоянно информировала Париж о собранных британскими следователями доказательствах, которые указывают на причастность России.

Заявление Трампа

Вашингтон очень серьезно относится к случившемуся в Великобритании. Президент США Дональд Трамп заявил, что к отравлению экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании причастны россияне.

"Выглядит точно так, что за этим стоят россияне, и мы относимся к этому очень серьезно", – сказал Трамп.

Чехия консультируется со спецслужбами

Министр внутренних дел Чехии Любомир Метнар проведет встречи с руководителями спецслужб, чтобы принять решение о реакции на отравление Скрипаля. Уже определены несколько человек из российского посольства в Праге, которые, в случае решения правительства и министра иностранных дел, могли бы быть высланы из страны.
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Источник:

"Сегодня"

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