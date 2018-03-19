Дело Скрипаля: в ЕС выдвинули официальные требования России

Европейский союз решительно осуждает нападение, совершенное против Сергея и Юлии Скрипаль

Европейский Союз крайне серьезно отнесся к оценке правительства Великобритании, того факта, что очень вероятно, что ответственность за отравление российского экс-шпиона Скрипаля несет Российская Федерация.

Об этом говорится в заявлении Совета министров ЕС на уровне министерств иностранных дел, опубликованном в понедельник.

"Европейский союз решительно осуждает нападение, совершенное против Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери", говорится в заявлении.

Министры подчеркивают, что ЕС шокирован использованием впервые за 70 лет нервно-паралитического вещества военного класса, разработанного в России.

"Использование любого химического оружия любым лицом является абсолютно неприемлемым и представляет угрозу безопасности для всех нас. Любое такое использование является явным нарушением Конвенции по химическому оружию, нарушением международного права и подрывает международный порядок, основанный на правилах", – говорится в документе.

Евросоюз выдвинул ряд требований России. В частности, призвал РФ срочно ответить на вопросы, которые ставит Великобритания и международное сообщество, и обеспечить немедленное и полное раскрытие своей программы "Новичок" перед Организацией по запрещению химического оружия.

"ЕС выражает полную солидарность с Великобританией и даст необходимую поддержку ее усилиям осудить ответственных за это преступление", – отмечается в документе.

Напомним, глава МИД Германии Хайко Маас отметил, что все страны-члены ЕС поддерживают Британию в деле отравления экс-шпиона Скрипаля.

Также Великобритания ответила отказом на запрос России о предоставлении доступа к экс-сотруднику ГРУ Сергею Скрипалю, который находится в больнице после отравления нервно-паралитическим веществом, заявили в посольстве РФ в Лондоне.

Ранее мы писали о том, что17 марта, посла Великобритании в России Лори Бристоу вызвали в Министерство иностранных дел РФ.

По словам британского премьера, Россия с высокой степенью вероятности причастна к происшествию в Солсбери.







