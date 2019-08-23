Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,04
27,75

День флага: украинское знамя торжественно развернули в столице Евросоюза

23 августа, 18:04

С праздником Украину поздравила бельгийская диаспора

Сине-желтый стяг развернули в столице Евросоюза, Брюсселе – с Днем флага Родину торжественно поздравила бельгийская диаспора.

Несколько десятков украинцев в вышиванках и с праздничным настроением прошли со стягом по центру города, сделали яркие снимки и рассказали туристам о том, что сегодня в Украине – День национального символа.

Подняли стяг и над нашим посольством в Бельгии. Работники дипломатического представительства спели гимн и признались, что даже на расстоянии отмечают каждый государственный праздник.

"На дистанции, конечно, ты еще больше чувствуешь необходимость в ощущениях правильных. Для любого украинца – не только в Бельгии, везде – это символ единства, это символ борьбы за независимость Украины. И по состоянию на сегодня эта борьба еще не завершена", – отметил Николай Точицкий, посол Украины в Бельгии.

Напомним, что в церемонии поднятия государственного флага на Софиевской площади принимали участие многие украинские военные деятели, а также дети военнослужащих, которые отдали свои жизни за страну. О том, как в Украине отмечают День флага вы можете узнать в спецвыпуске "Сегодня".​​​​​​​

День государственного флага Украины является одной из самых главных тем дня. С остальными топ-темами вы можете ознакомиться в видеосюжете "Сегодня":

​​​​​​​

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Бельгия брюссель флаг диаспора флаг украины День флага

Источник: Сегодня

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Кремле назвали условие встречи
В Кремле назвали условие встречи "Нормандской четверки"Политика
Немцы заплатят миллион евро за ответ на всего лишь один вопрос
Немцы заплатят миллион евро за ответ на всего лишь один вопросFun
Любезности на берегу: чем завершилась встреча Макрона с Путиным
Любезности на берегу: чем завершилась встреча Макрона с ПутинымРоссия
"Украинцам не обращаться": ресторан в Польше попал в расистский скандалЕвросоюз
Жених после свадьбы забыл имя невесты
Жених после свадьбы забыл имя невестыFun
Во Франции с аукциона купили коня по цене 10 квартир в центре Киева
Во Франции с аукциона купили коня по цене 10 квартир в центре КиеваЕвросоюз

Новости партнеров

Loading...