День флага: украинское знамя торжественно развернули в столице Евросоюза

Сине-желтый стяг развернули в столице Евросоюза, Брюсселе – с Днем флага Родину торжественно поздравила бельгийская диаспора.

Несколько десятков украинцев в вышиванках и с праздничным настроением прошли со стягом по центру города, сделали яркие снимки и рассказали туристам о том, что сегодня в Украине – День национального символа.

Подняли стяг и над нашим посольством в Бельгии. Работники дипломатического представительства спели гимн и признались, что даже на расстоянии отмечают каждый государственный праздник.

"На дистанции, конечно, ты еще больше чувствуешь необходимость в ощущениях правильных. Для любого украинца – не только в Бельгии, везде – это символ единства, это символ борьбы за независимость Украины. И по состоянию на сегодня эта борьба еще не завершена", – отметил Николай Точицкий, посол Украины в Бельгии.

Напомним, что в церемонии поднятия государственного флага на Софиевской площади принимали участие многие украинские военные деятели, а также дети военнослужащих, которые отдали свои жизни за страну. О том, как в Украине отмечают День флага вы можете узнать в спецвыпуске "Сегодня". ​​​​​​​

День государственного флага Украины является одной из самых главных тем дня. С остальными топ-темами вы можете ознакомиться в видеосюжете "Сегодня":

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