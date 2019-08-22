День украинца в Испании: музыкант обучает жителей целого острова и мечтает выступить на родине

Женщина переехала в Менорку 20 лет назад, но регулярно бывает в Украине

Накануне праздников по случаю Дня государственного флага и Дня Независимости, программа "Сегодня" учредила дату, которой пока нет в официальном календаре — День украинца. В этот день "Сегодня" рассказывают, как проходит обычный день украинцев, разбросанных по разным уголкам мира.

Команда "Сегодня" выехала в Испанию. По официальным данным, диаспора украинцев здесь – около 100 тысяч.

Телегруппа "Сегодня" побывала на острове Менорка, где тоже поселились украинцы. Например, Любовь Клевцовой приехала сюда с мужем по приглашению испанцев. Уже 20 лет Любовь и Орест радуют местных жителей музыкой.

Утром они просыпаются в просторной квартире с цветочной террасой.

"Здесь есть чисто испанские цветы. А есть бегония, которая очень хорошо цветет все лето во Львове", – говорит Любовь Клевцова.

Эти цветы сближают с родиной, считает украинка. Дальше Любовь садится за пианино. Она учит маленьких жителей Менорки музыке и с самого утра готовится к занятиям. Обед в этой семье – в украинско-испанских традициях. Наряду с пряной колбаской – гречка с Украины и квашеная капуста.

"Я не могу сказать, что вкуснее. Как по мне, это вкус моего детства", – говорит Любовь Клевцова.

А после обеда, пока испанцы прячутся от палящего солнца на сиесте, Люба играет на органе в соборе Санта-Мария.

"Приезжают люди разные – из разных стран. И конечно, я всем рассказывала, что я из Украины", – рассказывает Любовь Клевцова.

"Я сблизился с музыкой благодаря Любе, за что невероятно ей благодарен", – говорит местный житель Менорки.

Даже по вечерам — пока большинство испанцев отдыхает, Любовь дирижирует хором: муж Орест — аккомпанирует.

Раз в год супруги посещают Украину. Демонстрируют фотографии, которые привезли из последней поездки. В Украине Любовь впервые сыграла в одно из львовских соборов. Но надеется выступить там еще.

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