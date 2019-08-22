День Украинца в Италии: владелец сети пиццерий своим домом считает Украину

Журналисты Сегодня рассказали об украинце, открывшем сеть предприятий в Риме

Накануне Дня флага и Дня Независимости журналисты "Сегодня" учредили праздник, которого пока нет в официальном календаре – День Украинца. В этот день корреспонденты рассказывают, как проходит обычный день украинцев, разбросанных по разным уголкам мира.

Команда "Сегодня" выехала в Италию. Только официально там 200 тысяч наших соотечественников. Здесь корреспонденты встретились с украинцем, который, по признанию самих итальянцев, печет пиццу лучше местных мастеров.

Восемь часов утра. Рим в августе пустеет – итальянцы в отпусках. А вот украинец Андрей Злотко об отдыхе не думает.

В Италии дома завтракают редко, чаще – в кафе. Сегодня семья Андрея может себе это позволить. Хотя 17 лет назад, когда он после школы приехал из волынского городка Березовка на заработки в Рим, все было иначе.

"Орешки собирал, виноград собирал, вино делал, столяром был, электриком был, на стройке работал. Все пробовал. Потом мама устроила в пиццерию. Начал там заготовки делать, мыть посуду, мыть пол", – рассказывает украинец Андрей Злотко, который теперь является владельцем сети пиццерий в Риме.

Андрей помнит первую зарплату за неделю – 104 евро. За эти деньги купил мобильный телефон. Научился готовить пиццу. А в 2010-м стал чемпионом Италии по приготовлению пиццы.

"Самая последняя награда – это Кубок Дель Мондо, это были мировые соревнования, и мы взяли второе место", – похвастался владелец сети пиццерий в Риме Андрей Злотко.

"Два года я то бежала отсюда, то возвращалась, денег не хватало. И нет родных, родителей, которые из села могут прислать картошку или мясо, или еще что-то", – говорит жена Андрея Яна Козиброда.

Теперь у Андрея и Яны двое сыновей и собственная пиццерия. В обед в заведении яблоку негде упасть. За 10-12 евро здесь можно попробовать несколько разновидностей традиционного итальянского блюда. Продают пиццу на вес. Рецепт теста Андрей держит в секрете.

"Мука – не просто мука. Она состоит из многих сортов, добавок. Здесь и рисовая, и соевая мука, и пару секретов", – говорит Андрей Злотко.

"Мы живем здесь. Мы не на заработках здесь, как говорится. Мы живем простой жизнью: мы добиваемся, мы работаем, дети растут", – говорит Яна Козиброда.

Андрей говорит, что его день заканчивается в полночь. Постоянное движение вдохновляет. И в Украину уже начали чаще ездить. Открыли пиццерии в Киеве и Львове.

"Дом там, откуда мы пришли. Я не могу сказать, что Рим – это мой дом. Дом – это по любому Березовка. Украина и Березовка", – говорит Андрей Злотко.

Делитесь своим днем ​​в соцсетях и смотрите "Сегодня" в 19:00 на телеканале "Украина" о дне Украинца во всем мире.

Каждый желающий может также поделиться тем, как проходит его день, на странице "Сегодня" в Facebook, используя хэштег #ДеньУкраїнця.

Ведь каждый наш день важен для нас и для страны!

Празднуйте Независимость вместе с новостями "Сегодня" в спецпроектах 22, 23 и 24 августа.

Новости "Сегодня" объединяют всю страну, на связи – весь мир.

Читайте также: День Независимости Украины 2019: афиша мероприятий 24 августа .

Новости "Сегодня" сообщали об увлекательных турах, куда поехать на День Независимости 2019 .

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама