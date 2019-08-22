День Украинца во Франции: украинка принципиально говорит с сыном на украинском

На юге Франции женщина ухаживает за виноградниками, но не забывает о своей родине

Накануне празднования Дня флага и Дня Независимости журналисты "Сегодня" учредили дату, которой пока нет в официальном календаре – День Украинца.

В этот день "Сегодня" рассказывают, как проходит обычный день украинцев, разбросанных по разным уголкам мира.

Наши корреспонденты выехали во Францию – страну капризных модников, отчаянных романтиков и привередливых гурманов. Покорила Франция и наших земляков – по неофициальным данным, их здесь более 40 тысяч.

И азы местной культуры они осваивают наравне с французами. Среди украинцев – и музыканты, и рестораторы, и виноделы, и сыроделы.

Украинка Юлия Крук всегда просыпается в семь. В нарядном домике среди удивительных пейзажей французского заповедника. Юлия переехала сюда после замужества.

"Утром, когда не очень шумно, здесь зайчики пробегают. Я иногда сажусь на террасу и смотрю", – говорит украинка Юлия Крук.

Насладившись горным воздух, Юля вместе с супругом отправляется за покупками. Это настоящий ритуал на юге Франции. Здесь нет ни фастфуда или супермаркета. Только фермерские лавки, где еда – из теплиц и с грядок.

"Люблю очень козий сыр. Он очень хорошо подходит к белому вину, особенно к нашему", – говорит Юлия Крук.

Долина французской реки Роны, где живет Юлия, славится на весь мир сырными деликатесами и вкусным вином. Поэтому адвокат по образованию овладела еще одной профессией. С мужем засадили 2,5 га виноградом. Почти весь день украинка –на плантациях.

"Когда меня спрашивают: ты с каких курортов приехала такая загорелая, такая спортсменка? Я говорю – приезжайте на виноградники, поработайте на солнышке на таком склоне – сразу и мускулы подкачаете", – улыбается Юлия.

Урожай – через несколько недель, и Юлия готовится к сбору. Сегодня срывает листья, чтобы на кисти попадало как можно больше солнца. Тогда ягоды будут слаще. За год семья закупоривает до шести тысяч бутылок белого, розового и красного вина.

Свои владения супруги объезжают на квадроцикле – он идеален для полевого бездорожья. А вечером, после изнурительного труда, меняют его на кабриолет. После работы супруги виноделов едут играть в петанк – исконно французское развлечение учат и команду "Сегодня".

Наша цель – это розовый маленький мячик, к которому мы должны бросить как можно ближе металлические, довольно-таки тяжелые мячи.

Завершается день дегустацией собственного вина.

"Сначала начинаем с того, что смотрим на цвет вина. Вдыхаем эти ароматы винограда, цветов, которые растут у виноградников, и дальше его можно смаковать", – объясняет Юлия Крук.

В ее французском саду не только виноград. О родине напоминают чернобривцы, которые Юля специально высадила вокруг дома.

"Я хотела бы, чтобы это была маленькая частичка Украины в моем саду. И со своим ребенком я буду разговаривать на украинском языке. Даже во французском обществе", – говорит Юлия Крук.

Каждый желающий может также поделиться тем, как проходит его день, на странице "Сегодня" в Facebook, используя хэштег #ДеньУкраїнця.

Ведь каждый наш день важен для нас и для страны!

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