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Деньги на войну в Ливии: на Мальте изъяли два контейнера с валютой из России

4 ноября, 14:46

Динары предназначались Ливийской народной армии и ее командиру, фельдмаршалу Халифе Хафтару

Фото: REUTERS/Ahmed Jadallah

Фото: REUTERS/Ahmed Jadallah

Мальтийские правоохранители изъяли крупную партию ливийской национальной валюты – динаров, которые предназначались для поддержки одной из сторон в раздирающей страну гражданской войне.

По данным The Guardian, точная сумма конфискованных наличных не указывается, однако известно, что два 56-кубометровых контейнера с купюрами были задержаны еще в сентябре во время остановки кораблей, на которых их перевозили.

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Журналисты утверждают, что деньги были напечатаны в России и предназначались Ливийской народной армии и ее командиру, фельдмаршалу Халифе Хафтару, который пытается военным путем свергнуть признанное официальной Валеттой правительство в Триполи во главе с Фаизом аль-Сарраджем.

В то же время, в службах безопасности Мальты заявили, что случившееся не стоит рассматривать как нацеленное конкретно против России, напомнив о действующих резолюциях ООН по Ливии.

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Напомним, что в Ливии продолжается гражданская война, в ходе которой армия Хафтара с апреля бомбит ливийскую столицу Триполи, пытаясь свергнуть правительство национального согласия. При этом Россия официально поддержала Хафтара, а СМИ сообщили о 35 российских наемниках, погибших во время боев в этой стране.

Также ранее стало известно об обстреле украинского транспортного самолета в аэропорту ливийского города Мисрата. В результате случившегося погиб украинский пилот.

Более подробно об этом вы можете узнать в материале "Тайна гибели украинского пилота в Ливии: все подробности и несостыковки" на нашем сайте.

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Россия Ливия Мальта контрабанда гражданская война

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