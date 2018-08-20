Депортация украинской правозащитницы из Польши: Варшава дала пояснения

Сегодня, 14:48

Польские журналисты-расследователи выяснили, что фонд "Открытый диалог" спонсируется и управляется гражданами России

Правозащитницу выдворили из Польши. Фото: pixabay.com
Правозащитницу выдворили из Польши. Фото: pixabay.com

20 августа представитель министра-координатора польских спецслужб Станислав Жарин обнародовал подробности решения по делу о выдворении из Европейского Союза украинской правозащитницы, председателя фонда "Открытый диалог" Людмилы Козловской, которая ранее в Европарламенте представила отчеты о российских преступлениях на Донбассе, передает "Польское радио".

"Негативная оценка Департамента контрразведки Агентства внутренней безопасности связана, в частности, с серьезными сомнениями относительно финансирования фонда, которым руководит Козловская, которые могут иметь дальнейшие правовые последствия", – сообщил Жарин.

На прошлой неделе появилась информация о депортации из ЕС Людмилы Козловской, председателя фонда "Открытый диалог", который считают причастным к антиправительственным протестам в Польше.

Как ранее сообщалось, польские журналисты-расследователи выяснили, что фонд "Открытый диалог" спонсируется и управляется гражданами России.

По данным журналистов, Людмила Козловская родом из Севастополя и получила российское гражданство после аннексии Крыма Россией. Среди спонсоров и части руководителей фонда также лица, имеющие российские паспорта, которые регулярно посещают Москву, встречаются с российскими чиновниками и даже являются владельцами бизнеса в оккупированном Крыму. Главным спонсором фонда "Открытый диалог" оказался брат Людмилы Козловской – Петр Козловский, отметил известный польский журналист-расследователь Ярослав Якимчик:

"Фонд финансирует человек, имеющий бизнес в России и партнеров в российском военно-промышленном комплексе. В частности, он сотрудничает с предприятиями, которые строят современные российские военные подводные лодки. Благодаря финансовым документам стало возможным отследить связи Козловского с такими компаниями. Самое удивительное, что финансирование Козловским "Открытого диалога" стало очень активным после российской незаконной аннексии Крыма и устроенного там псевдореферендума. Возникает вопрос: как может одна и та же организация заявлять, что она поддерживает демократизацию Украины и ее обороноспособность на востоке, но одновременно финансироваться человеком, производит компоненты для российской военной техники? А если это фонд действительно помогает обороноспособности Украины, почему российские спецслужбы позволяют главному спонсору получить российский государственный заказ на участие его бизнеса в российских военных проектах?", – сказал Ярослав Якимчик.

Ранее сообщалось, что из Эстонии депортировали четырех украинцев.
Россия, Польша, Украина, депортация

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