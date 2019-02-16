Депутат лишился мандата из-за украденного бутерброда

Дарий Крайчич подал в отставку на фоне критики лидера фракции за его социальный эксперимент в одном из супермаркетов

Фото: Pixabay

Депутат лишился мандата из-за украденного бутерброда //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/6e2/f0c/5c66e2f0c8f19.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/6e2/f0c/5c66e2f0c8f19.jpg 2019-02-16T04:15:00+02:00 Евросоюз Дарий Крайчич подал в отставку на фоне критики лидера фракции за его социальный эксперимент в одном из супермаркетов

Член парламента Словении от правящей партии "Список Марьяна Шареца" Дарий Крайчич подал в отставку на фоне критики лидера фракции за его социальный эксперимент, который заключался в краже сендвича.

Он утверждает, что к такому шагу его подтолкнуло ненадлежащее обслуживание в одном из супермаркетов. По словам 54-летнего депутата, пока он несколько минут стоял на кассе в ожидании, что персонал обратит на него внимание, те просто общались между собой.

После этого он просто ушел, не заплатив за покупку, но даже и тогда никто за ним не пошел. Крайчич утверждает, что поступил так впервые.

Большинство однопартийцев восприняли эту историю с юмором. Однако председатель парламентской фракции Бране Голубович потребовал, чтобы парламентарий вернулся в супермаркет, извинился и заплатил за кражу.

Вскоре после этого стало Голубович сообщил, что депутат-"экспериментатор" подал в отставку. По его словам, Крайчич сделал это по собственному желанию.

Напомним, что в Британии члена парламента Фиону Онасанью посадили в тюрьму за более суровый проступок – депутата признали виновным в том, что она лгала полиции.

А вот в России сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова и вовсе арестовали по подозрению в целом ряде тяжелых преступлений - в участии в преступном сообществе, двух эпизодах организации убийства по предварительному сговору из корыстных побуждений и давлении на свидетеля.

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