Депутат лишился мандата из-за украденного бутерброда
Дарий Крайчич подал в отставку на фоне критики лидера фракции за его социальный эксперимент в одном из супермаркетов
Член парламента Словении от правящей партии "Список Марьяна Шареца" Дарий Крайчич подал в отставку на фоне критики лидера фракции за его социальный эксперимент, который заключался в краже сендвича.
Он утверждает, что к такому шагу его подтолкнуло ненадлежащее обслуживание в одном из супермаркетов. По словам 54-летнего депутата, пока он несколько минут стоял на кассе в ожидании, что персонал обратит на него внимание, те просто общались между собой.
После этого он просто ушел, не заплатив за покупку, но даже и тогда никто за ним не пошел. Крайчич утверждает, что поступил так впервые.
Большинство однопартийцев восприняли эту историю с юмором. Однако председатель парламентской фракции Бране Голубович потребовал, чтобы парламентарий вернулся в супермаркет, извинился и заплатил за кражу.
Вскоре после этого стало Голубович сообщил, что депутат-"экспериментатор" подал в отставку. По его словам, Крайчич сделал это по собственному желанию.
Напомним, что в Британии члена парламента Фиону Онасанью посадили в тюрьму за более суровый проступок – депутата признали виновным в том, что она лгала полиции.
А вот в России сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова и вовсе арестовали по подозрению в целом ряде тяжелых преступлений - в участии в преступном сообществе, двух эпизодах организации убийства по предварительному сговору из корыстных побуждений и давлении на свидетеля.
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