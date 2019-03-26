Депутаты британского парламента взяли под контроль варианты Brexit

Три министра подали в отставку

Фото: AFP

Депутаты британского парламента взяли под контроль варианты Brexit //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/66e/813/5c966e81393f8.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/66e/813/5c966e81393f8.jpg 2019-03-26T04:07:00+02:00 Евросоюз Три министра подали в отставку

Депутаты парламента Великобритании проголосовали за предоставление им права взять под контроль парламентскую повестку дня, чтобы проголосовать по различным вариантам действий, связанным с Brexit. Также они выразили свое недовольство неспособностью правительства изложить новый подход для решения проблемы Brexit.

На фоне голосования три министра подали в отставку. В их числе министр иностранных дел Алистер Берт, министр здравоохранения Стив Брайн и министр по делам бизнеса Ричард Харрингтон.

Ранее мпикер палаты общин британского парламента Джон Беркоу выбрал для голосования три поправки. Наиболее перспективной считается поправка бывших членов Консервативной партии Оливера Летвина и Доминика Грива, которая призывает отложить все запланированные на среду обсуждения в палате общин. Вместо этого консерваторы предлагают провести ряд "показательных голосований".





























"Показательное голосование" – это голосование членов парламента по ряду вопросов, которое должно выявить, поддерживает ли хотя бы один из предложенных вариантов большинство депутатов.

Пока неясно, какие именно варианты развития событий будут представлены на подобное голосование. СМИ отмечают, что всего обсуждалось порядка семи опций, например, выход из ЕС без соглашения, повторный референдум, выход с сохранением членства Великобритании в таможенном союзе ЕС. Формат голосования пока неизвестен.

Британское правительство сделало резкое заявление, предупредив, что поправка "нарушает баланс между нашими демократическими институтами и создает опасный, непредсказуемый прецедент на будущее".

Ранее стало известно, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пообещала сторонникам Brexit в рядах Консервативной партии, что уйдет в отставку в случае одобрения Палатой общин заключенного ею с Брюсселем соглашения об условиях выхода Соединенного Королевства из ЕС.

Британский телеведущий Роберт Пестон сообщил, что получил информацию о том, что Мэй донесла информацию о готовности покинуть свой пост в случае одобрения сделки до ведущих представителей лагеря евроскептиков в парламентской фракции тори, в том числе до экс-главы МИД Бориса Джонсона, экс-главы правящей партии Иана Данкана Смита, экс-министра по вопросам Brexit Дэвида Дэвиса, известного парламентария Джейкоба Рис-Могга и других политиков, присутствовавших на встрече.

Однако, по мнению Пестона, даже возможная поддержка соглашения сторонниками Риса-Могга, объединенными в так называемую European Research Group (ERG) и 10 депутатов от союзнической для тори Демократической юнионистской партии все равно не обеспечит премьера достаточной для прохождения сделки поддержкой в парламенте, поскольку бывший замминистра по вопросам Brexit Стив Бейкер и другие пуритански настроенные депутаты от тори в любом случае выступают против заключенного соглашения.

Напомним, недавно саммит глав государств и правительств ЕС согласился отложить выход Великобритании из сообщества до 22 мая, но лишь при условии, что "британский парламент утвердит соглашение с Брюсселем о выходе". Ранее британские законодатели уже дважды отвергали этот проект соглашения — 15 января и 12 марта.

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