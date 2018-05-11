Депутаты Польши сами урезали себе зарплаты

Сегодня, 11:27

Парламент Польши утвердил закон после того, как произошел скандал с премиями для членов правительства

Фото: Marcin Obara / PAP
Фото: Marcin Obara / PAP

В польском Сейме (местный парламент) проголосовали за законопроект, который предусматривает снижение зарплат депутатов и сенаторов на 20%. За него проголосовали 240 депутатов, против – 2, 5 – воздержались от голосования. Об этом сообщает RMF24.

В законе предусматривается, что зарплата парламентариев составит 80% оклада заместителя государственного секретаря.

Суммы, которые предназначены для покрытия расходов депутатов остаются теми же. Они составляют 25% оклада заместителя госсекретаря. Такой закон позволяет экономить ежегодно до 13 миллионов злотых (около 3 млн евро) бюджета. 

Данный законопроект подготовила правящая партия Польши "Право и справедливость" после того, как в Польше разгорелся скандал вокруг премий, которые были выплачены членам правительства. Правящая партия также решила, что министры вернут эти премии, передав их на благотворительные цели.

Напомним, из Министерства иностранных дел (МИД) Польши уволили вице-министра иностранных дел Яна Дзедзичака,который зимой-2018 посетил Украину. По словам пресс-секретаря МИД Польши Артура Ломпарта, увольнение связано с реформой в дипломатическом ведомстве страны.

Ранее в Украине также приняли решение об изменении принципа выплат работникам государственного аппарата. Так, чиновникам в Украине изменили структуру зарплаты. Теперь минимальный оклад госслужащего  должен быть не ниже двух прожиточных минимумов, а вот доля премий и надбавок значительно уменьшится.
Польша, зарплата, скандал, премия, сейм

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