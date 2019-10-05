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Десять человек погибли в результате ДТП в Румынии: подробности

5 октября, 08:15

Автофургон и микроавтобус, в котором находились 17 человек, столкнулись на автотрассе DN2A

Фото из открытых источников

Фото из открытых источников

Десять человек погибли и семь получили ранения в результате ДТП, которое произошло в субботу в Румынии. Об этом сообщило агентство Медиафакс.

Автофургон и микроавтобус, в котором находились 17 человек, столкнулись на автотрассе DN2A в районе села Сфынту Георге (уезд Яломица на юго-востоке страны).

Погибли 9 пассажиров микроавтобуса и водитель автофургона, который вез людей на работу. Пострадавшие были доставлены в больницы Бухареста и Слобозии.

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Глава департамента по чрезвычайным ситуациям Раед Арафат сообщил телеканалу "Антена-3", что состояние 4 госпитализированных "очень тяжелое".

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Фото: REUTERS/Simon Dawson

По словам представителя полиции уезда Яломица Марианы Даскэлу, трагедия произошла из-за того, что автофургон выехал на противоположную полосу движения.

Ранее сообщалось, что в результате столкновения легкового автомобиля и автобуса в Румынии, шесть украинцев получили травмы различной степени тяжести.

Также мы писали, что в Румынии перевернулся автобус с украинскими и молдавскими туристами. По предварительным данным, погибли трое детей. Еще 20 человек получили ранения, пятеро из них – в тяжелом состоянии. Автобус двигался по маршруту Стамбул – Бухарест – Кишинев.

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ДТП Румыния микроавтобус

Источник: ТАСС

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