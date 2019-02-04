Десять человек погибли за выходные в Альпах – СМИ

Все погибшие стали жертвами схода лавин

Фото: facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua.

Десять человек погибли за выходные в Альпах – СМИ //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/4be/d0d/5c54bed0d9d90.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/4be/d0d/5c54bed0d9d90.jpg 2019-02-04T16:51:00+02:00 Евросоюз Все погибшие стали жертвами схода лавин

Минимум 10 человек стали жертвами схода лавин в выходные на горнолыжных курортах в Альпах. Все погибшие занимались внетрассовым катанием – за пределами специально подготовленных маршрутов.Об этом передают европейские СМИ.

Как отмечается в сообщении, несколько лавин сошло в районе курортов, расположенных в итальянских, швейцарских, французских и австрийских Альпах. В конце прошлой недели в этом регионе выпало большое количество снега.

Наибольшее число жертв зафиксировано в Италии. Так, в районе итальянской области Валле-д'Аоста погибли пять человек, среди них – итальянцы и французы. Кроме того, сход лавины в итальянском Больцано унес жизнь 18-летнего лыжника. В горных районах Ломбардии, расположенных по соседству с Больцано, погиб сноубордист.

Спасатели обнаружили в воскресенье тело одного лыжника в Савойи во Франции. Под лавину в швейцарских Альпах попало двое человек, один из них – погиб, второй – госпитализирован. На юге Австрии жертвой схода лавины стал пожилой мужчина.

Напомним, что на выходных на итальянской автомагистрали A22 в тысячи автомобилей застряли на автомагистрали в пробках, вызванных сильным снегопадом. Из-за непогоды несколько грузовиков на "летней" резине перевернулись, блокируя движение. Перед этим на автомагистраль сошла лавина, однако тогда на этом участке дороги тогда не было машин.

Также сообщалось о лавине в швейцарских Альпах, под которую попала группа туристов из 14 человек попала под лавину, в результате чего погиб 55-летний мужчина. Кроме того, попали под лавину и три члена лыжно-туристической группы в муниципалитете Шато-д'Экс, один из которых погиб.

Кроме того, мы писали об истории удивительного спасения двенадцатилетнего мальчика, который 40 минут провел под снегом после лавины, сошедшей во французских Альпах.

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Источник: Интерфакс-Украина Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

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